Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurduğu 2. dönem ortak sınav takvimi, hem öğrencilerin hem de velilerin yakın takibinde. Bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde toplam 12 derste ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Geçen yıla oranla hem sınav kapsamının genişlemesi hem de uygulandığı sınıf düzeylerinin artması dikkat çekiyor. Öğrenciler sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmek için ilgili ders konularını gözden geçirme fırsatı bulacak. Peki, ikinci dönem ikinci ortak sınavları hangi tarihlerde?

Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:01
MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin ortak sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasının ardından, özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe ve Matematik derslerinde yapılacak ortak sınavların tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, ikinci döneme ait ortak yazılı sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak?

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTIRILDI!
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI

İlgili derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?