Trend Galeri Trend Yaşam MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV 2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ: MEB tarihleri duyurdu! 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurduğu 2. dönem ortak sınav takvimi, hem öğrencilerin hem de velilerin yakın takibinde. Bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde toplam 12 derste ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Geçen yıla oranla hem sınav kapsamının genişlemesi hem de uygulandığı sınıf düzeylerinin artması dikkat çekiyor. Öğrenciler sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmek için ilgili ders konularını gözden geçirme fırsatı bulacak. Peki, ikinci dönem ikinci ortak sınavları hangi tarihlerde?