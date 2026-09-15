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MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?
MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini resmen duyurdu. Ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 1. dönem 1. yazılı oturumları Kasım ayında uygulanacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:38