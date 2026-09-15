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MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini resmen duyurdu. Ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 1. dönem 1. yazılı oturumları Kasım ayında uygulanacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman?

Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:38
MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda uygulanacak merkezi değerlendirme takvimi kesinleşti. MEB kararına göre 6, 7, 9 ve 10. sınıf kademelerinde toplam 8 farklı ders için ortak sınav düzenlenecek. Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler ile veliler için birinci dönem yazılı günleri MEB ortak sınav takviminde yayında.

MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026-2027 çalışma takvimine göre, 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar 11 - 12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk oturum maratonunda sınıf düzeylerine göre öne çıkan ders takvimi şu şekildedir:

6. Sınıf Matematik: 11 Kasım 2026 Çarşamba

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 12 Kasım 2026 Perşembe

MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

1. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ

İlk dönemin son değerlendirmesi niteliğindeki 1. dönem 2. ortak yazılı sınavlar ise 5 - 6 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek. Yarıyıl tatili (sömestr) öncesine denk gelen bu süreçte öğrenciler şu derslerden sorumlu tutulacak:

7. Sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı

9. Sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba

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MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

MEB, 2026-2027 sezonunun ikinci yarısına ilişkin sınav tarihlerini de eş zamanlı olarak duyurdu.

2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (6 - 7 Nisan 2027): 7. Sınıf Matematik (6 Nisan Salı), 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (7 Nisan Çarşamba).

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (8 - 9 Haziran 2027): 6. Sınıf Türkçe (8 Haziran Salı), 10. Sınıf Matematik (9 Haziran Çarşamba)

MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör