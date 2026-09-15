MEB ortak sınav takvimi 2026-2027: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda uygulanacak merkezi değerlendirme takvimi kesinleşti. MEB kararına göre 6, 7, 9 ve 10. sınıf kademelerinde toplam 8 farklı ders için ortak sınav düzenlenecek. Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler ile veliler için birinci dönem yazılı günleri MEB ortak sınav takviminde yayında.