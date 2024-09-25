MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB personel alımı başvuru ekranı üzerinde hareketli saatler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere dönemsel 30 bin temizlik personeli için başvurular başladı. İl il belirlenen kontenjanlara başvurular İŞKUR TYP ekranı üzerinde yapılıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB 2024 okullara temizlik personeli alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte, İŞKUR TYP başvuru linki ve tüm detaylar...