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MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB personel alımı başvuru ekranı üzerinde hareketli saatler başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere dönemsel 30 bin temizlik personeli için başvurular başladı. İl il belirlenen kontenjanlara başvurular İŞKUR TYP ekranı üzerinde yapılıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB 2024 okullara temizlik personeli alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? İşte, İŞKUR TYP başvuru linki ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:41
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB personel alımı başvuru tarihi ve ekranı için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden alınan başvurular kapsamında 30 bin kişi Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar "MEB okullara temizlik görevlisi alımı başladı mı, şartları neler?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Okullardaki temizlik sorununu çözmek için düğmeye basılan alımlarla birlikte il il açılan kontenjanlara dönemsel eleman alınacak. Peki, MEB personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı ve tüm detaylar…

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIYOR!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okullardaki temizlik personeli istihdamı konusunda değinen Bakan Tekin, Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 bin temizlik personeli alımı gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

MEB temizlik personeli için başvurular il il başladı.

Hangi il ve ilçeden başvuru yapılacaksa ilgili tarihlerin takip edilmesi gerekiyor. Bazı yerlerde 2 bazı yerlerde ise başvurular 3 gün sürecek.

Başvuru tarihleri 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 30 bin temizlik personel alımı için İŞKUR TYP arama işlemleri sitesi üzerinde hangi il veya ilçeden başvuru yapılacaksa başvuru yapılacak il alanında o il seçilmeli ve ara butonuna basılmalıdır.

MEB 30 bin temizlik personel alım için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık arz edebilmektedir. Başvuruda bulunacağız ilin başvuru tarihlerini göz önünde bulundurmalısınız.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

30 BİN İSTİHDAMLA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.

Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

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