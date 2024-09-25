MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

MEB TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 30 bin temizlik personel alımı için İŞKUR TYP arama işlemleri sitesi üzerinde hangi il veya ilçeden başvuru yapılacaksa başvuru yapılacak il alanında o il seçilmeli ve ara butonuna basılmalıdır.

MEB 30 bin temizlik personel alım için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık arz edebilmektedir. Başvuruda bulunacağız ilin başvuru tarihlerini göz önünde bulundurmalısınız.

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