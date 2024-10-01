MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

BURDUR

Burdur İl Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Kurada ismi çıkan katılımcılar 30.09.2024 Pazartesi günü evraklarını Burdur il Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek iş başı yapacak olup bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeyecektir.

Kurada ismi çıkmayanlar yedek olarak değerlendirilecek olup 01.10.2024 tarihinden itibaren boş olan okullara yerleştirilecektir. "

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ