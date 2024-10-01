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MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

MEB personel alımı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR TYP üzerinden il il açılan kontenjanlara 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuruda bulunan binlerce kişi gözünü TYP personel alımı kura sonuçlarına çevirdi. Adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen MEB 30 bin temizlik personeli alımı sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 08:06
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin temizlik personeli alımına ilişkin TYP kura sonuçları açıklandı. İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinde 24-27 Eylül tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında 30 bin kişi MEB bünyesinde istihdam edilecek. Sonuçlara il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanıyor. Peki, MEB temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte TYP personel alımı kura sonuçları...

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

KÜTAHYA

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "2024-2025 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "30.09.2024 Pazartesi günü kurada ismi çıkanların Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'na istenen evrakları ile gelmeleri gerekmektedir. Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları için tıklayınız." denildi.

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

BURSA

Bursa Yıldırım İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, İlçemiz okullarında istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

Asıl ve yedek listeler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz." denildi.

TYP TEMİZLİK GÖREVLİLERİ ASIL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

TYP TEMİZLİK GÖREVLİLERİ YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

BURDUR

Burdur İl Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Kurada ismi çıkan katılımcılar 30.09.2024 Pazartesi günü evraklarını Burdur il Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek iş başı yapacak olup bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeyecektir.

Kurada ismi çıkmayanlar yedek olarak değerlendirilecek olup 01.10.2024 tarihinden itibaren boş olan okullara yerleştirilecektir. "

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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