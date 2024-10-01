MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İŞKUR TYP TIKLA-ÖĞREN: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları il il asil ve yedek isim listesi

MEB personel alımı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR TYP üzerinden il il açılan kontenjanlara 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuruda bulunan binlerce kişi gözünü TYP personel alımı kura sonuçlarına çevirdi. Adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen MEB 30 bin temizlik personeli alımı sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…