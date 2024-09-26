MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: MEB 30 bin temizlik personeli sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki temizlik sorununu çözmek için temizlik personeli alımı başvuru işlemleri 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor. İŞKUR TYP üzerinden il il açılan kontenjanlara başvuruda bulunan binlerce kişi "MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, MEB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:04