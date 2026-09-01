MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri 4 Eylül-18 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak yürütülecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hazırlanan eğitim programları 80 ders saati sürecek. Eğitim programını tamamlayanların sertifika süreci ise MEB tarafından yürütülecek.

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