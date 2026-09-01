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MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sürecini yayımladığı kılavuzla başlattı. Başvuru takvimiyle birlikte eğitim programı ve değerlendirme esasları da netleşti. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 01.09.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 13:24