Trend Galeri Trend Yaşam MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sürecini yayımladığı kılavuzla başlattı. Başvuru takvimiyle birlikte eğitim programı ve değerlendirme esasları da netleşti. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 01.09.2026 13:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 13:24
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarında ilerlemek isteyenler için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru süreci başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru işlemlerinin yanı sıra eğitim programı, değerlendirme ve belge düzenleme aşamalarına ilişkin esaslara yer verildi.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'in 2026/3 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzu kapsamında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Başvuru süreci 9 Eylül 2026 tarihinde sona eriyor.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS üzerinden yapılacak. Öğretmenler, sistemde yer alan Kariyer Basamakları Modülü üzerinden başvurularını tamamlayacak. Eğitim programı ve sertifika işlemleri de aynı modül üzerinden yürütülecek.

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MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak
  • 31 Aralık 2026 itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmak
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak
  • MEB tarafından belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak

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MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Halen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak
  • 31 Aralık 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmak
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak
  • Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri 4 Eylül-18 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak yürütülecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hazırlanan eğitim programları 80 ders saati sürecek. Eğitim programını tamamlayanların sertifika süreci ise MEB tarafından yürütülecek.

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