MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

2026 OKULUN İLK GÜNÜ KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da okul servislerinin, öğrencilerin ve velilerin aynı saatlerde trafiğe çıkması nedeniyle ilk gün için özel bir saat uygulamasına gidildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin, 161 bin 453 öğretmenin ve 19 bine yakın okul servisinin aynı gün trafikte olacağı belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Bu doğrultuda Pazartesi günü ilk ders saati 10:00 olarak belirlendi.