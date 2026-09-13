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MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'da okulun ilk gününe özel ders saati düzenlemesine gidilirken, öğrenciler ve veliler, yarın İstanbul'da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor sorularıyla araştırma yapıyor. İşte 14 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak ilk gün ders saatleri ve detaylar.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:52
MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öte yandan, İstanbul'da binlerce servisin trafiğe dahil olduğu ilk gün yaşanacak trafik ve kaosu önlemek amacıyla ilk güne özel olarak ders saatlerinde düzenleme yapıldı.

MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak. İlk güne özel uygulama kapsamında resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10.00'da başlayacak ve eğitim öğretim faaliyetleri 15.00'te sona erecek.

MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

2026 OKULUN İLK GÜNÜ KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da okul servislerinin, öğrencilerin ve velilerin aynı saatlerde trafiğe çıkması nedeniyle ilk gün için özel bir saat uygulamasına gidildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin, 161 bin 453 öğretmenin ve 19 bine yakın okul servisinin aynı gün trafikte olacağı belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Bu doğrultuda Pazartesi günü ilk ders saati 10:00 olarak belirlendi.

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MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?

OKULLAR 15 EYLÜL SALI GÜNÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

14 Eylül Pazartesi günü uygulanan 10.00-15.00 arasındaki düzenleme ilk güne mahsus. Dolayısıyla sonraki günlerde öğrencilerin okul başlangıç ve bitiş saatleri, okullarının kendi normal ders programlarına göre uygulanacak.

Haber Girişi Serap Salman - Editör