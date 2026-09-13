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MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?
MEB’den ilk gün düzenlemesi: Yarın İstanbul’da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor?
2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'da okulun ilk gününe özel ders saati düzenlemesine gidilirken, öğrenciler ve veliler, yarın İstanbul'da okullar saat kaçta açılıyor, 2026 okulun ilk günü kaçta başlıyor sorularıyla araştırma yapıyor. İşte 14 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak ilk gün ders saatleri ve detaylar.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:52