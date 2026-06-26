Trend
Galeri
Trend Yaşam
Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var
Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var
2026 UNESCO raporu ışığında dünyanın en eski şehirleri belli oldu! Kadim geçmişiyle listeyi altüst eden Türkiye'den iki gözbebeği şehrimiz de zirvedeki yerini aldı. İşte medeniyetin köklerine ışık tutan o güncel sıralama...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 15:43