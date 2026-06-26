Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Göbeklitepe - Şanlıurfa (Türkiye)

Tarihin sıfır noktası kabul ediliyor!

Göbeklitepe ve Taş Tepeler projesi (Karahantepe vb.) insanlık tarihini M.Ö. 10.000'lerin de arkasına, yani 12 bin yıl öncesine taşıdı.

Her ne kadar Göbeklitepe bir "şehir" değil tapınak alanı olsa da, Harran ve Urfa merkezindeki arkeolojik katmanlar kesintisiz yerleşim kriterini fazlasıyla karşılıyor.