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Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den de 3 kent var

2026 UNESCO raporu ışığında dünyanın en eski şehirleri belli oldu! Kadim geçmişiyle listeyi altüst eden Türkiye'den iki gözbebeği şehrimiz de zirvedeki yerini aldı. İşte medeniyetin köklerine ışık tutan o güncel sıralama...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 15:43
Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Arkeoloji dünyasını sarsan 2026 yılı UNESCO verilerine göre, insanlık tarihinin sıfır noktası yeniden belirleniyor! Yapılan son yüzey taramalarında elde edilen yeni bulgular, yerleşik hayata geçiş senaryolarını kökten değiştirdi. Nesillere ev sahipliği yapan ve zamana meydan okuyan dünyanın en kadim yerleşim yerleri listesi tamamen baştan yazıldı.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Batı merkezli tarih tezleri medeniyetin kökenini Avrupa kıtasında ararken, son teknolojik kazı raporları insanlığın gerçek bağlarının Anadolu ve Mezopotamya topraklarında olduğunu tescilledi.

Küresel ölçekte ezber bozan en büyük sürpriz ise, Türkiye'nin bağrından çıkan iki eşsiz kentin listenin zirvesini kimseye kaptırmaması oldu. Peki, dünyanın en eski şehirleri hangileri?

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

İŞTE DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ...

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Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Şam (Suriye)

M.Ö. 5000-4300 yılları arasında sürekli yerleşim gördüğüne dair çok güçlü arkeolojik kanıtlar var.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Göbeklitepe - Şanlıurfa (Türkiye)

Tarihin sıfır noktası kabul ediliyor!

Göbeklitepe ve Taş Tepeler projesi (Karahantepe vb.) insanlık tarihini M.Ö. 10.000'lerin de arkasına, yani 12 bin yıl öncesine taşıdı.

Her ne kadar Göbeklitepe bir "şehir" değil tapınak alanı olsa da, Harran ve Urfa merkezindeki arkeolojik katmanlar kesintisiz yerleşim kriterini fazlasıyla karşılıyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Eriha (Filistin)

Yaklaşık M.Ö. 9000'lere uzanan geçmişiyle dünyanın en eski surlarla çevrili ve kesintisiz yaşam barındıran kenti kabul ediliyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Byblos (Lübnan)

Akdeniz havzasının en eski ticaret ve yerleşim merkezleri arasında.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Halep (Suriye)

Şam gibi M.Ö. 5000-4300 yılları arasında sürekli yerleşim gördüğüne dair çok güçlü arkeolojik kanıtlar var.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Atina (Yunanistan)

M.Ö. 3000'lere uzanan yerleşim geçmişiyle sadece felsefenin ve demokrasinin değil, Avrupa kentsel hafızasının da en eski koruyucularından biridir.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Varanasi (Hindistan)

Hint inanışında önemli bir yeri olan bu kent M.Ö. 11. yüzyıldan beri kesintisiz yaşam barındırıyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Plovdiv (Bulgaristan)

Birçok kişinin aklına ilk olarak Roma veya Atina gelse de, Filibe M.Ö. 4000'lere uzanan geçmişiyle Avrupa kıtasının kesintisiz yaşam süren en eski şehri unvanını elinde tutuyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Susa (İran)

Mezopotamya ve Elam medeniyetinin kalbi olan bu şehir, M.Ö. 4200'lere uzanan geçmişiyle adeta bir açık hava müzesidir. Son karbon testleri, kentin binlerce yıl boyunca hiç terk edilmeden canlı kaldığını tescilliyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Kerkük (Irak)

Mezopotamya'nın bağrındaki bu iki kardeş kent, insanlığın ilk kentsel yerleşim reflekslerine ev sahipliği yapıyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Erbil (Irak)

Özellikle Erbil Kalesi, yeryüzünde insanın hiç durmadan yaşadığı en eski kale içi yerleşim birimi olarak listenin en sarsılmaz üyelerinden.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Nil Nehri'nin bereketiyle beslenen ve Antik Mısır firavunlarının gözbebeği olan bu şehir, M.Ö. 4000'lerden beri yaşamın hiç durmadığı, tarım ve kültürün iç içe geçtiği bir yeryüzü harikasıdır.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Filibe (Bulgaristan)

Birçok kişinin aklına ilk olarak Roma veya Atina gelse de, Filibe M.Ö. 4000'lere uzanan geçmişiyle Avrupa kıtasının kesintisiz yaşam süren en eski şehri unvanını elinde tutuyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Cadiz (İspanya)

M.Ö. 1100 civarında Fenikeliler tarafından kurulan bu liman kenti, Batı Avrupa'nın en eski şehri olarak bilinir ve okyanusa açılan kadim kapı olma özelliğini asırlardır korur.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Çatalhöyük - Konya (Türkiye)

Listede kesintisiz şehir yaşamını günümüzde sürdürmeyen tek istisna olmasına rağmen, M.Ö. 7400'lere uzanan geçmişiyle insanlığın ilk organize kentleşme modeli olarak öne çıkıyor.

Sokaksız evleri ve çatıdan girilen yaşam alanlarıyla, bugünkü modern şehir mimarisinin genetik kodlarını taşıyan gerçek bir dünya mirasıdır.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Gaziantep (Türkiye)

Tarihi M.Ö. 3600'lere dayanan kent, Anadolu topraklarında şehirleşme kültürünün ve ticaret yollarının nasıl binlerce yıldır kesintisiz canlı kalabildiğinin en canlı kanıtıdır.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Lizbon (Portekiz)

Roma'dan bile daha eski olan bu büyüleyici başkent, Fenike ticaret ağlarının batıdaki en uç noktası olarak kurulmuş ve Atlantik kıyısında binlerce yıldır kesintisiz bir liman hayatı sürdürmüştür.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Larnaka (Kıbrıs)

Antik Kition krallığının üzerine kurulan kent, M.Ö. 1400'lerden beri Akdeniz'in ortasında kesintisiz bir yaşam enerjisi barındırıyor ve adanın en gizemli tarihsel katmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Beyrut (Lübnan)

Fenikelilerden bu yana yaklaşık 5 bin yıldır her yıkımdan sonra küllerinden yeniden doğan bu liman kenti, Akdeniz ticaretinin ve kültür alışverişinin tarihteki en eski başkentlerindendir.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Kudüs (Filistin)

M.Ö. 3000'lere dayanan geçmişiyle inanç tarihinin en eski ve kesintisiz merkezidir. Son arkeolojik katman analizleri, kentin binlerce yıldır her türlü kuşatma ve yıkıma rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmediğini gösteriyor.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Sayda (Lübnan)

Fenike medeniyetinin bir diğer incisi olan Sayda, M.O. 4000'lere uzanan geçmişiyle Akdeniz havzasında kesintisiz yaşamın ve cam işçiliğinin başladığı, tarihin akışını değiştiren en eski liman kentlerindendir.

Medeniyetin beşiği tescillendi: Dünyanın en eski şehirleri açıklandı! Listede Türkiye’den de 3 kent var

Sur (Lübnan)

M.Ö. 2750 civarında kurulan ve Akdeniz'e mor boyayı ve alfabeyi tanıtan efsanevi Fenike limanıdır. Deniz ortasındaki bir adadan sarsılmaz bir kaleye dönüşen bu kent, binlerce yıldır deniz ticaretinin en köklü tanığıdır.