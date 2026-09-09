Trend Galeri Trend Yaşam Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının 'deprem' keşfi ezber bozdu

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının 'deprem' keşfi ezber bozdu

Tarihteki dev depremlerin izini süren uzmanlar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Sismografların icat edilmediği dönemlerin gizemi, yerin altında değil; sarsıntıyla birlikte gizli halkalar oluşturan asırlık ağaçların gövdesinde saklıymış!

Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:49
Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sadece yıkıcı gücüyle bildiğimiz depremlerin asırlık ormanlarda bıraktığı iz, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Yapılan son araştırmalar, şiddetli sarsıntıların ağaçlara zarar vermek bir yana, üzerlerinde şaşırtıcı bir "doping" etkisi yarattığını kanıtladı.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Deprem anında köklere hücum eden fazladan su sayesinde normalden çok daha hızlı büyüyen asırlık ağaçlar, geçmişin kayıp sismik hafızasını saklayan kusursuz birer kara kutuya dönüşüyor. Hiçbir sismografın veya yazılı kaydın olmadığı antik çağlardaki depremleri bile saniyesi saniyesine gün yüzüne çıkaran bu büyüleyici keşfin detayları ezber bozuyor!

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Deprem sırasında köklere hücum eden bu fazladan su sayesinde, ağaçlar sarsıntının meydana geldiği dönemde kısa bir süreliğine de olsa normalden çok daha hızlı gelişiyor. Bilim insanlarının "büyüme hamleleri" adını verdiği bu ani sıçramalar, ağacın gövdesindeki halkalarda net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Bu sıra dışı araştırmanın arkasında önemli bir isim var: Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nden hidrolog Christian Mohr. Her şey, Mohr'un 2010 yılında Şili'de meydana gelen devasa bir doğa olayını incelemesiyle başladı.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

8.8'LİK ŞİLİ DEPREMİNİN ARDINDAKİ SIR

Christian Mohr, 2010'da Şili'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki Maule depreminden sonra bölgedeki nehir vadilerinde akarsuların çok daha hızlı aktığını fark etti. Buradan hareketle, depremin toprağın geçirgenliğini artırmış olabileceğini ve bunun da vadideki ağaçların büyümesini hızlandırabileceğini öngördü.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Araştırma ekibi bu teoriyi test etmek için hemen harekete geçti. Deprem bölgesindeki vadi tabanları ve tepelerdeki (sırtlardaki) 6 Monterey çamının gövdesinden özel yöntemlerle odun parçaları çıkarıldı. Bu parçalar detaylı analiz için laboratuvar ortamına taşındı.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

VADİ TABANINDAKİ AĞAÇLARIN İTİRAFI

Laboratuvardaki incelemeler uzmanları haklı çıkardı. Vadi tabanında yetişen çam ağaçlarının, 8.8'lik Maule depremini takiben haftalar süren ve dışarıdan fark edilebilen çok net bir "büyüme hamlesi" yaptığı anlaşıldı. Deprem, adeta ağaçlara doping etkisi yapmıştı.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Peki, sarsıntı her yerde aynıysa neden tüm ağaçlar büyümedi? Araştırmacılar, bölgeden nispeten uzakta, yani vadinin sırtlarında/tepelerinde yetişen ağaçların vadidekiler kadar iyi bir performans göstermediğini gördü. Çünkü topraktaki su, sarsıntıyla birlikte aşağıya, yani vadi tabanındaki köklere akmıştı.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

KARBON İZOTOPLARI İLE NOKTA ATIŞI TARİH

Ağaç halkalarındaki bu kısa süreli genişlemeler, geçmişteki gizemli depremlerin tarihini saniyesi saniyesine bulmamızı sağlıyor. Christian Mohr, halka ölçümlerini laboratuvardaki karbon izotop verileriyle birleştirdi ve hiçbir sismograf kaydına bakmadan Maule depreminin meydana geldiği tam tarihe ulaşmayı başardı!

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Bu yöntem sayesinde, insanlığın henüz yazı yazmadığı, sismografların esamesinin okunmadığı antik çağlarda yaşanan devasa depremlerin büyüklükleri ve tam tarihleri, kurak bölgelerdeki yaşlı ağaçlar incelenerek tek tek ortaya çıkarılabilir.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Ağaçlar artık sadece birer bitki değil; yerin yüzlerce kilometre altında yaşanan tektonik savaşların, su hareketlerinin ve yeryüzü değişimlerinin en dürüst ve en bilimsel kayıt tutucuları olarak kabul ediliyor.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

GELECEKTEKİ DEPREMLERİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Ağaç halkaları bize sadece geçmişi söylemiyor; fay hatlarının "deprem tekrarlama periyodunu" da fısıldıyor. Bir fayın ortalama kaç yılda bir büyük kırılma ürettiğini ağaçlardan öğrenerek uzun vadeli tahminler yapabilmenin de kapısı böylece aralanmış oldu.

Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının ’deprem’ keşfi ezber bozdu

Henüz kayıt altında olmayan dönemlerde yaşanan sismik hareketliliği takip etmek araştırmayı oldukça heyecan verici bir seviyeye taşıyor.