Trend
Galeri
Trend Yaşam
Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının 'deprem' keşfi ezber bozdu
Meğer asırlık ağaçlar her şeyi kaydetmiş! Bilim insanlarının 'deprem' keşfi ezber bozdu
Tarihteki dev depremlerin izini süren uzmanlar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Sismografların icat edilmediği dönemlerin gizemi, yerin altında değil; sarsıntıyla birlikte gizli halkalar oluşturan asırlık ağaçların gövdesinde saklıymış!
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:49