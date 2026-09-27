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Meğer Bunca Zaman Yanlış Saklıyormuşuz: Yumurtanın Sivri Ucunu Aşağı Getirince Bakın Ne Oluyor!
Meğer Bunca Zaman Yanlış Saklıyormuşuz: Yumurtanın Sivri Ucunu Aşağı Getirince Bakın Ne Oluyor!
Mutfakların vazgeçilmez gıdalarından biri olan yumurtayı buzdolabına gelişigüzel yerleştirmek, tazeliğini farkında olmadan hızla kaybettiriyor olabilir! Pek çok kişinin gözden kaçırdığı küçücük bir saklama detayı, yumurtanın ömrünü ve kalitesini doğrudan etkiliyor. Uzmanların ısrarla vurguladığı "yumurtanın sivri ucu aşağı bakmalı" kuralı, mutfakta tazelik süresini uzatan en basit ama en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 11:38