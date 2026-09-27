Meğer Bunca Zaman Yanlış Saklıyormuşuz: Yumurtanın Sivri Ucunu Aşağı Getirince Bakın Ne Oluyor!

Yumurta satın alındıktan sonra buzdolabı raflarına veya karton kutularına yerleştirilirken pozisyonuna genellikle dikkat edilmez; oysa kabuk yapısı ve iç anatomisi incelendiğinde yerleştirme yönünün tazelik süresi üzerinde doğrudan etkili olduğu görülür. Yumurtaları sivri uçları aşağıya, geniş yuvarlak kısımları ise yukarıya gelecek şekilde dizmek, tazeliği ve kaliteyi korumak adına mutfakta uygulayabileceğiniz en basit ama en etkili saklama tekniklerinin başında geliyor.