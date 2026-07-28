Meğer izlediğiniz filmler tesadüf değilmiş! Koç’tan Balık’a 12 burcun sinema haritası…

Astroloji dünyası, bireylerin karakter özelliklerinden günlük tercihlerine kadar pek çok alanda rehberlik etmeyi sürdürüyor. Kişiliğimizi, karar alma mekanizmalarımızı ve hayata bakış açımızı şekillendiren burçlar; konu sinema tercihlerimize geldiğinde de şaşırtıcı bir biçimde devreye giriyor. Kimi zaman yüksek tempo ve aksiyon ararken kimi zaman kendimizi psikolojik gerilimlerin veya nostaljik dramların içinde bulmamız tesadüf değil. Burçların karakteristik yapıları ile sinema türleri arasındaki bu güçlü bağ, her burcun kendine has bir film evreni olduğunu gösteriyor.