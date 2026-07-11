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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Kedilerin miyavlaması, kuyruk hareketleri ve bakışları yalnızca rastgele davranışlar değil. Uzmanlara göre sevimli dostlarımız, farklı sesler ve vücut diliyle insanlar ve çevreleriyle iletişim kuruyor. Bu davranışların taşıdığı anlamlar ise birçok kedi sahibini şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 21:20 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 20:00
Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Kedilerin sergilediği bazı alışkanlıklar, aslında vermek istedikleri mesajların bir parçası olabilir. Miyavlama şekillerinden kuyruk pozisyonuna, göz temasından mırlamaya kadar birçok davranışın farklı anlamlar taşıdığı belirtilirken, kedilerin iletişim diliyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar merak uyandırıyor.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Örneğin; kedinizin yüzündeki huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi; onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çok çeşitli olması, yüzleri çok fazla hareket etmediği için kedi uzmanlarını şaşırttı. Öte yandan köpekler gülümseyebilir, gülebilir ve bize 'yavru köpek' bakışlarıyla kalbimizi ısıtabilir.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Fakat çok daha sabit yüz ifadeleri olduğunu düşündüğümüz kedilerin, aslında yüzlerce farklı ifadeye sahip olduğu ortaya çıkması, hem bilim dünyası hem de kedi sahipleri için büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Araştırmaya göre kedilerin ifadelerini oluşturan 26 benzersiz yüz hareketi varken, köpeklerde bu rakam 27. İnsanlarda toplamda yalnızca 44 tane var ve kulaklarımızı zar zor hareket ettirebiliyoruz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Arkansas'taki Lyon Koleji'nden çalışmanın araştırmacısı Dr. Brittany Florkiewicz, bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına bakmak gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Ağız bölümlerinin de bir kedinin agresiflik düzeylerinin ne olduğu konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi Florkiewicz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

İfadelerin yarısından fazlası oynamak istedikleri anlamına geliyordu; bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi, ağzının açık olması ve çenesinin gergin olması, her ne kadar saldırgan bir ifade verse de, aslında oyun oynamak isteyebileceklerini de gösteriyor.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Ancak bir kedi, diğer kediyle oynama havasında değilse, dört işaret bulunuyor. Öncelikle kedinin dudaklarını yalamak kavga etmeye hazırlanıyor demektir. Bir başka işaret, kulakların başının bir doğru hareket etmesi veya tamamen düzleşmesidir. Ayrıca son işaret gözbebeklerinin daralması.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...

Kedi dostunuzun ne demek istediğini bu ifadelere bakarak artık daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece arkadaşımız olmak istiyordur!

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör