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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...
Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Bu hareketleri aslında çok şey anlatıyor...
Kedilerin miyavlaması, kuyruk hareketleri ve bakışları yalnızca rastgele davranışlar değil. Uzmanlara göre sevimli dostlarımız, farklı sesler ve vücut diliyle insanlar ve çevreleriyle iletişim kuruyor. Bu davranışların taşıdığı anlamlar ise birçok kedi sahibini şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 21:20
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 20:00