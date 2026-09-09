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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Kedinizin size uzun uzun bakması, tuhaf sesler çıkarması ya da aniden kuyruğunu sallaması kesinlikle sıradan bir hareket değil. Uzmanlara göre kediler, tamamen kendilerine has bir beden diliyle adeta bizimle konuşuyor. İşte deneyimli kedi sahiplerini bile hayrete düşüren o davranışların altında yatan asıl mesajlar…

Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:00
Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?
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Bugüne kadar sıradan bir alışkanlık veya tesadüf sandığımız mırlama, kuyruk duruşu ve göz teması, aslında onların özel iletişim dilinin en önemli parçası. İşte kedilerin ne anlatmak istediğini gösteren o dikkat çekici ipuçları…

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Örneğin; kedinizin yüzündeki huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi; onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Genel olarak, kedi yüz ifadelerinin çok çeşitli olması, yüzleri çok fazla hareket etmediği için kedi uzmanlarını şaşırttı. Öte yandan köpekler gülümseyebilir, gülebilir ve bize 'yavru köpek' bakışlarıyla kalbimizi ısıtabilir.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Fakat çok daha sabit yüz ifadeleri olduğunu düşündüğümüz kedilerin, aslında yüzlerce farklı ifadeye sahip olduğu ortaya çıkması, hem bilim dünyası hem de kedi sahipleri için büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Araştırmaya göre kedilerin ifadelerini oluşturan 26 benzersiz yüz hareketi varken, köpeklerde bu rakam 27. İnsanlarda toplamda yalnızca 44 tane var ve kulaklarımızı zar zor hareket ettirebiliyoruz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Arkansas'taki Lyon Koleji'nden çalışmanın araştırmacısı Dr. Brittany Florkiewicz, bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına bakmak gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Ağız bölümlerinin de bir kedinin agresiflik düzeylerinin ne olduğu konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi Florkiewicz.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

İfadelerin yarısından fazlası oynamak istedikleri anlamına geliyordu; bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi, ağzının açık olması ve çenesinin gergin olması, her ne kadar saldırgan bir ifade verse de, aslında oyun oynamak isteyebileceklerini de gösteriyor.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Ancak bir kedi, diğer kediyle oynama havasında değilse, dört işaret bulunuyor. Öncelikle kedinin dudaklarını yalamak kavga etmeye hazırlanıyor demektir. Bir başka işaret, kulakların başının bir doğru hareket etmesi veya tamamen düzleşmesidir. Ayrıca son işaret gözbebeklerinin daralması.

Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?

Kedi dostunuzun ne demek istediğini bu ifadelere bakarak artık daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de sadece arkadaşımız olmak istiyordur!