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Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?
Meğer kediler bizimle böyle iletişim kuruyormuş! Peki sizin kediniz o hareketiyle size hangi gizli mesajı veriyor?
Kedinizin size uzun uzun bakması, tuhaf sesler çıkarması ya da aniden kuyruğunu sallaması kesinlikle sıradan bir hareket değil. Uzmanlara göre kediler, tamamen kendilerine has bir beden diliyle adeta bizimle konuşuyor. İşte deneyimli kedi sahiplerini bile hayrete düşüren o davranışların altında yatan asıl mesajlar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:00