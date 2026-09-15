Trend
Galeri
Trend Yaşam
Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!
Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül 2026 Salı akşamı merakla beklenen yeni sezonu olan 84. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şanlı Osmanlı tarihini ve Fatih Sultan Mehmed'in cihan imparatorluğuna uzanan zafer yolculuğunu ekranlara taşıyan yapımda neler olacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Böylece Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm izle sorgulamaları ön plana çıktı. İşte izleme ekranı ve detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 19:18