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Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül 2026 Salı akşamı merakla beklenen yeni sezonu olan 84. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şanlı Osmanlı tarihini ve Fatih Sultan Mehmed'in cihan imparatorluğuna uzanan zafer yolculuğunu ekranlara taşıyan yapımda neler olacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Böylece Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm izle sorgulamaları ön plana çıktı. İşte izleme ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 19:18
Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

Mehmed: Fetihler Sultanı, heyecanla beklenen yeni sezonunun açılışını 84. bölümüyle yapıyor. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed karakterine hayat verdiği yapım, yeni sezonu ile TRT 1 ekranlarına geri dönüyor. İzleyiciler ise "Mehmed Fetihler Sultanı 84. bölüm izle" araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

MEHMED FETİHLER SULTANI 84. BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih Sultan Mehmed, Targovişte surları önünde zaferin eşiğine gelir. Ancak Vlad'ın kurduğu şeytani tuzak ortaya çıkınca, Mehmed kendisini tarihinin en ağır imtihanlarından birinin içinde bulur. Surların ardına masum halkı yerleştiren Vlad, Osmanlı ordusunu kendi adaletinden şüphe ettirecek bir kıyıma sürüklemek ister. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan yeniçeriler hücum beklerken, Mehmed bir hükümdar olarak öfke ile adalet arasında tercih yapmak zorunda kalır.

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Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

Targovişte önlerinde gerilim büyürken Osmanlı ordusunda farklı cephelerde mücadele devam eder. Kaya Alp ve Taha Alp, sur kapılarını zorlamak için ön safa çıkarken, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler intikam arzularıyla sınanır. Öte yandan Gedik Ahmed Paşa ile Bali Bey, Vlad'ın kaçış yollarını kapatmak için ormanlarda ölümcül bir takip yürütmektedir. Ancak Vlad'ın yeni planları yalnızca Eflak'ı değil, Osmanlı'nın geleceğini de tehdit edecek kadar büyüktür. Kuşatma sürerken alınacak kararlar savaşın kaderini değiştirecektir.

Mehmed Fetihler Sultanı 84.bölüm: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla ekranlara geliyor!

Tüm bunlar yaşanırken Karaman cephesinden gelen kara haber, Şehzade Süleyman'ı zorlu bir yol ayrımına sürükler. Bir tarafta Sultan Mehmed'e duyduğu bağlılık, diğer tarafta Karaman'ın geleceği ve Uzun Hasan'ın kurmaya çalıştığı büyük ittifak vardır. Süleyman hangi yolu seçecektir? Vlad'ın kaçış planı başarıya ulaşacak mıdır? Ve Mehmed, adaletini hedef alan bu büyük oyunu bozabilecek midir?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör