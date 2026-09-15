Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül Salı akşamı 84. yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'yi fethetme yolundaki mücadelesinin ardından gözler 85. bölüme çevrildi. Peki, "Mehmed: Fetihler Sultanı 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 23:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 23:55
Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Serkan Çayoğlu'nun başrolde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, 84. bölümüyle yeni sezona başlangıç yaptı. 15 Eylül akşamı yayınlanan bölümün ardından dizi tutkunlarının "Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm fragmanı izle" sorgulamaları gündeme geldi.

Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör