Trend
Galeri
Trend Yaşam
Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm tanıtımı: Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül Salı akşamı 84. yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'yi fethetme yolundaki mücadelesinin ardından gözler 85. bölüme çevrildi. Peki, "Mehmed: Fetihler Sultanı 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 23:55