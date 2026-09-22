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Mekiye Akyel cinayeti davasında iddianame kabul edildi: Tutuklu eşten kan donduran sözler...
Mekiye Akyel cinayeti davasında iddianame kabul edildi: Tutuklu eşten kan donduran sözler...
Siirt'in Baykan ilçesinde 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in (31), eski eşi İsa Güç (28) tarafından çocuklarını göstereceği söylenerek Batman'daki evinden alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasıyla 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3'ü tutuklu, 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, olaydan sonra imam nikahıyla birlikte yaşadığı G.A.'ya 'Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak' dediği belirtilen İsa Güç ile Hüseyin Güç'ün (42) Akyel'i öldürdüğü, İhsan Güç (69), H..G. (39) ve A.Ş.'nin (66) ise cinayete azmettirdiği değerlendirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 16:19