Mekiye Akyel cinayeti davasında iddianame kabul edildi: Tutuklu eşten kan donduran sözler...

Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay. Burada en önemlisi husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bakın, 'cesetsiz cinayet' ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet, iddianamemiz açıldı, çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarında sadece JASAT çalıştı, biz JAK ekibini de istiyoruz, Gülistan Doku'daki gibi. Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel'in bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Evet, zamanaşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin" dedi