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Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı! 16 yaşındaki Hacer'den 5 gün sonra sevindirici haber geldi: İstanbul'a gitmek üzereyken bulundu
Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı! 16 yaşındaki Hacer'den 5 gün sonra sevindirici haber geldi: İstanbul'a gitmek üzereyken bulundu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 5 gün sonra İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda bulundu. Evden kaçan kızına 5 gün sonra kavuşan anne Dadıcı, kızının görünce sarılıp mutluluktan ağladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 11:46