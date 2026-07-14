Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı! 16 yaşındaki Hacer’den 5 gün sonra sevindirici haber geldi: İstanbul’a gitmek üzereyken bulundu

Onlar sayesinde böyle daha çabuk bulundu. Kızım, Kırıkhan ilçesi otogarda tek başınayken bulunmuş. Otogarda dolanıyorken bulundu. Otogarın dışında böyle kenarda oturmuş haldeydi. Otogardan birisi görüp bize haber verdi. Biz de hemen o haberle gittik. Biz de inşallah kendidir diye düşündük. Oraya gidip çok şükür buldular. Kızımı görünce sarıldım ve öptüm. Mutluluktan ağlamaya başladım. Allah bir daha yaşatmasın inşallah ve kimsenin başına da vermesin. Evlat acısı çok zor.