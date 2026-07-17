Mektuplarını denize "atarak" gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Vanuatu'da bir kartpostal göndermek, sıradan bir posta deneyiminden oldukça farklıdır. Çünkü burada mesaj göndermek için bazen bir maske, palet ve kısa bir dalış gerekir. Güney Pasifik'teki Hideaway Adası yakınlarında, yaklaşık 3 metre derinlikte dünyanın tek resmî su altı postanesi faaliyet gösterir.