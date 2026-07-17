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Mektuplarını denize "atarak" gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…
Mektuplarını denize "atarak" gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…
Dünyada eşi benzeri olmayan bir posta noktası, okyanusun derinliklerinde hizmet veriyor. Vanuatu'daki bu sıra dışı postanede mektuplar alışılmış yöntemlerle değil, denizin altında başlayan özel bir yolculukla gönderiliyor. Peki, 3 metre derinlikteki bu sistem nasıl çalışıyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:53