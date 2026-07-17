Trend Galeri Trend Yaşam Mektuplarını denize "atarak" gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Mektuplarını denize "atarak" gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Dünyada eşi benzeri olmayan bir posta noktası, okyanusun derinliklerinde hizmet veriyor. Vanuatu'daki bu sıra dışı postanede mektuplar alışılmış yöntemlerle değil, denizin altında başlayan özel bir yolculukla gönderiliyor. Peki, 3 metre derinlikteki bu sistem nasıl çalışıyor?

Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:53
Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Dünyada resmî olarak hizmet veren tek su altı postanesi, Güney Pasifik'teki Vanuatu'da bulunuyor. Yaklaşık 3 metre derinlikte kurulan bu sıra dışı postaneye dalış yapan ziyaretçiler, su geçirmez kartpostallarını özel posta kutusuna bırakabiliyor.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Görevliler ise dalarak kartları topluyor, mürekkep yerine su altında kullanılabilen özel bir kabartma damga ile işaretliyor ve ardından dünyanın herhangi bir ülkesine gönderilmesini sağlıyor.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Kristal berraklığındaki denizin altında faaliyet gösteren bu benzersiz posta sistemi, sıradan bir mektup göndermeyi unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Hem dalış tutkunlarının hem de koleksiyoncuların ilgisini çeken su altı postanesi, Vanuatu'nun en ilginç turistik noktalarından biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Vanuatu'da bir kartpostal göndermek, sıradan bir posta deneyiminden oldukça farklıdır. Çünkü burada mesaj göndermek için bazen bir maske, palet ve kısa bir dalış gerekir. Güney Pasifik'teki Hideaway Adası yakınlarında, yaklaşık 3 metre derinlikte dünyanın tek resmî su altı postanesi faaliyet gösterir.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Vanuatu Post tarafından tanınan bu özel posta noktası, deniz koruma alanı içinde yer alır ve dalış ya da şnorkel yapan ziyaretçilere su altında gerçek bir posta gönderme imkânı sunar. Karadaki gişeler ve posta kutuları yerine, deniz tabanına yerleştirilmiş küçük bir yapı bulunur.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Ziyaretçiler, suya dayanıklı özel kartlara yazdıkları mesajları bu noktaya bırakır.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Kartlar daha sonra toplanır, özel bir yöntemle damgalanır ve Vanuatu içindeki veya dünyanın farklı ülkelerindeki adreslere normal posta sistemi üzerinden gönderilir.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Bu postanenin en dikkat çekici özelliği, mürekkep kullanılmayan damgalama sistemidir. Su altında geleneksel mürekkep kullanılamadığı için Vanuatu Post, kartların üzerine baskıyla iz bırakan özel bir kabartma damga geliştirmiştir. Bu işaret, gönderinin su altı postanesinden geçtiğini gösterir.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Posta işlemlerini gerçekleştiren çalışanlar, su altındaki kartları toplamak için dalış eğitimi almıştır.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Görev saatleri sahilde belirtilir ve yapının üzerindeki özel bayrak, çalışanların su altında hizmet verdiğini gösterir. Hizmet saatleri dışında bırakılan kartlar ise daha sonra toplanarak posta sürecine dahil edilir.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Mayıs 2003'te halka açılan su altı postanesi, yalnızca turistik bir gösteri değil, gerçek bir posta hizmeti olarak çalışır.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Gönderiler özel işaretlerini aldıktan sonra geleneksel posta dağıtım ağıyla alıcılarına ulaştırılır.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Denizin altında başlayan bu sıra dışı yolculuk, kartın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasıyla devam eder.

Mektuplarını denize atarak gönderiyorlar! Dünyanın en garip postanesi denizin 3 metre altında…

Üzerindeki kabartma damga ise gönderinin üç metre derinlikteki Vanuatu su altı postanesinden geçtiğini kanıtlayan özel bir hatıra olarak kalır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör