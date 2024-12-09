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Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!

"Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Minkari hayatı, kariyeri ve dizleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:55
Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!

Melis Minkari hayatı, kariyeri ve dizileri araştırılıyor. . İlk oyunculuk deneyimini, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Aybike Ere karakteriyle sergileyen Minkari, bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Peki, Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? İşte tüm detaylar...

Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!

MELİS MİNKARİ KİMDİR?
Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ATV ekranında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde "Aybike Ere" karakteri ile canlandırmıştır.

Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!

Dijital platformda yayınlanan Aşk A101 adlı dizinin ikinci sezonunda rol alan oyuncu son olarak Bahar dizisine konuk oyuncu olarak 27. bölümde katıldı ve Cemre karakterini canlandırdı.

Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!
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