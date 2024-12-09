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Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!
Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında? Melis Minkari hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hayatı ve kariyeri ile gündemde!
"Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Minkari hayatı, kariyeri ve dizleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Melis Minkari kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:55