MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bugün netleşecek emekli zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına direkt yansıyacak. Çıkan rakama da yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Söz konusu eklemelere rağmen emekli vatandaşın maaşı, taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği sağlanarak maaşı yasal bir düzenleme gelene kadar 12.500'e tamamlanacak.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 12.500 TL olarak uygulanan taban aylığının 14.500-15.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Buna göre TCMB tarafından yayımlanan son ankette yer alan tahminlerde olduğu gibi bir enflasyon gerçekleşmesi yaşanırsa; en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 TL'den 14.558,75 TL'ye, memur emeklisi için de 17.588,10 TL'den 19.739 TL'ye yükselecek.