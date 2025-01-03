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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…
Son dakika haberi: Emekli zammı ve memur maaşı için yapılacak zam bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Emekliye zam oranında yüzde 14,57, memur zammı için ise yüzde 10,40'lık zam oranı cepteyken, 2025 maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Emekli ve memur vatandaşlar yeni zam oranı için haberleri yakından takip ederken, Bakan Işıkhan'ın konuyla ilgili açıklamalarında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur zammı için hangi rakam öne çıkıyor? İşte güncel memur ve emekli maaşı listeleri…
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:27