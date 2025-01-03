Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

Son dakika haberi: Emekli zammı ve memur maaşı için yapılacak zam bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Emekliye zam oranında yüzde 14,57, memur zammı için ise yüzde 10,40'lık zam oranı cepteyken, 2025 maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Emekli ve memur vatandaşlar yeni zam oranı için haberleri yakından takip ederken, Bakan Işıkhan'ın konuyla ilgili açıklamalarında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur zammı için hangi rakam öne çıkıyor? İşte güncel memur ve emekli maaşı listeleri…

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:27
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

Son dakika haberleri: 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak memur ve emekli maaş zammı bugün TÜİK'in açıklayacağı son veri ile belli olacak. Yeni memur ve emekliye zam oranlarıyla 2025 maaşları da güncellenecek. Peki rakamlar hangi zam oranına işaret ediyor? Bakan Işıkhan emekli zammı hakkında ne tür açıklamalarda bulundu? İşte detaylar…

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile memur zammından emekliye zam oranına, sosyal destek ödemelerinden bedelli asker ücretine, kira zammından dul ve yetim maaşına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar zamlanacak? Tüm merak edilenler yanıt buldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşları artacak. Maaş artışı için de 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 44-45 oranında şekilleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 aralığında çıkması bekleniyor. 5 aylık enflasyon ise yüzde 14.57 çıkmıştı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15-17 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12-15 aralığında enflasyon artışı alacaklar. Bu oranların eşitlenmesi, refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaş olan 12.500 TL'de artırılacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bugün netleşecek emekli zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına direkt yansıyacak. Çıkan rakama da yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Söz konusu eklemelere rağmen emekli vatandaşın maaşı, taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği sağlanarak maaşı yasal bir düzenleme gelene kadar 12.500'e tamamlanacak.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 12.500 TL olarak uygulanan taban aylığının 14.500-15.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Buna göre TCMB tarafından yayımlanan son ankette yer alan tahminlerde olduğu gibi bir enflasyon gerçekleşmesi yaşanırsa; en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 TL'den 14.558,75 TL'ye, memur emeklisi için de 17.588,10 TL'den 19.739 TL'ye yükselecek.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık fark açıklanıyor! 2025 yılı memur zammı ve emekliye zam hesapları…

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu ve aynı zamanda SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16,47; memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,23 olacak. Kesinleşen 5 aylık rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57, memur zammı ise yüzde 10,40 olmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA