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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! 14 günlük memur maaş farkları ne zaman hesaplara geçecek?
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! 14 günlük memur maaş farkları ne zaman hesaplara geçecek?
Memur maaş farkı ödeme tarihi, Temmuz ayında zamlı maaşlarını bekleyen milyonlarca kamu çalışanının gündeminde yer alıyor. Memur ve memur emeklileri, oluşan 14 günlük maaş farkının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 11:33