MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! 14 günlük memur maaş farkları ne zaman hesaplara geçecek?

Memur maaşlarına yapılan Temmuz dönemi artışının ardından, ayın ilk 14 günlük bölümü için oluşan maaş farkı gündeme geldi. Kamu çalışanları, zamlı maaş ödemelerini alırken geriye dönük oluşan fark tutarının hangi tarihte yatırılacağını merak ediyor.

Henüz 14 günlük maaş farkı ödemeleri için kesin tarih resmi olarak açıklanmazken, ödemelerin bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.