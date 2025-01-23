Trend
Galeri
Trend Yaşam
MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
Memur maaş farkı için milyonlarca kamu çalışanı ödeme tarihlerine odaklandı. Memur maaşı için yapılan zam oranı toplu sözleşme ve 3 Ocak tarihinde açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla belirlendi. Memura yüzde 11,54 zam yapılırken en düşük memur maaşı da belli oldu. Peki, 14 günlük maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? işte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:49