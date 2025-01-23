MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı toplu sözleşme zammı ile beraber 11,54 oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan fark ise yüzde 6 olarak açıklandı.Ağustos ayıda memurlar ve emeklileri için yeniden toplu sözleşme süreci başlayacak.