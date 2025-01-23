Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Memur maaş farkı için milyonlarca kamu çalışanı ödeme tarihlerine odaklandı. Memur maaşı için yapılan zam oranı toplu sözleşme ve 3 Ocak tarihinde açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla belirlendi. Memura yüzde 11,54 zam yapılırken en düşük memur maaşı da belli oldu. Peki, 14 günlük maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? işte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:49
MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Memur maaşı farkı Ocak ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merakla takip ediliyor. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez ocak ve temmuz aylarından toplu sözleşmetle beraber enflasyon farkından doğan zamlarını alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren yatmaya başladığı için Ocak ayında 14 günlük maaş farkı ortaya çıktı. Maaş farkı ne zaman ödenecek?

MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı toplu sözleşme zammı ile beraber 11,54 oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan fark ise yüzde 6 olarak açıklandı.Ağustos ayıda memurlar ve emeklileri için yeniden toplu sözleşme süreci başlayacak.

MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
  • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 11,54

Böylelikle En düşük memur maaşı 40 bin 659 liraya çıktı.

MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur maaşları 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. Maaşlar ayın 15'inde yatttığı için 14 günlük boşluktan zam farkı ortaya çıkıyor. Ocak ayından kalan 15 günlük maaşı farkı için ödemelerin şubat ayında yapılması bekleniyor. Zam farkları için tam ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

MEMUR MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 14 günlük memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayına kadar uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşına ilişkin düzemleme henüz Meclis'ten geçmedi. Kararın kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA