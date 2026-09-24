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Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaşlarına yapılacak 2027 Ocak zammı için hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gelirini etkileyecek artışın belirlenmesinde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon verileri önemli rol oynayacak.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 23:15