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Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına yapılacak 2027 Ocak zammı için hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gelirini etkileyecek artışın belirlenmesinde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon verileri önemli rol oynayacak.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:08 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 23:15
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?
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Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının 2027 yılının ilk ayında alacağı maaş için beklentiler araştırılıyor. Ocak ayında uygulanacak zam oranının netleşmesiyle birlikte farklı unvanlardaki memurların yeni maaşları da belli olacak.

Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. İlk 8 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte memur maaşı artışına ilişkin tablo şekillenirken, yılın son dört ayına ait veriler bekleniyor.

Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL
Yüzde 7 zam: 75.141 TL
Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Uzman Doktor

  • Mevcut maaş: 170.730 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL — Zam farkı: +11.575 TL
  • OVP (%7,14 zam): 182.914 TL — Zam farkı: +12.184 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL — Zam farkı: +13.756 TL
  • FKE (%8,60 zam): 185.413 TL — Zam farkı: +14.683 TL

Profesör

  • Mevcut maaş: 153.208 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL — Zam farkı: +10.386 TL
  • OVP (%7,14 zam): 164.140 TL — Zam farkı: +10.932 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL — Zam farkı: +12.342 TL
  • FKE (%8,60 zam): 166.384 TL — Zam farkı: +13.176 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Mühendis

  • Mevcut maaş: 109.185 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL — Zam farkı: +7.407 TL
  • OVP (%7,14 zam): 116.981 TL — Zam farkı: +7.796 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL — Zam farkı: +8.800 TL
  • FKE (%8,60 zam): 118.575 TL — Zam farkı: +9.390 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

  • Mevcut maaş: 107.110 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL — Zam farkı: +7.265 TL
  • OVP (%7,14 zam): 114.757 TL — Zam farkı: +7.647 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL — Zam farkı: +8.631 TL
  • FKE (%8,60 zam): 116.321 TL — Zam farkı: +9.211 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Araştırma Görevlisi

  • Derece/Kademe: 7/1
  • Mevcut maaş: 102.779 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL — Zam farkı: +6.962 TL
  • OVP (%7,14 zam): 110.512 TL — Zam farkı: +7.733 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL — Zam farkı: +8.562 TL
  • FKE (%8,60 zam): 111.618 TL — Zam farkı: +8.839 TL

Avukat

  • Mevcut maaş: 102.135 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL — Zam farkı: +6.922 TL
  • OVP (%7,14 zam): 109.787 TL — Zam farkı: +7.652 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL — Zam farkı: +8.476 TL
  • FKE (%8,60 zam): 110.919 TL — Zam farkı: +8.784 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Başkomiser

  • Mevcut maaş: 101.242 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL — Zam farkı: +6.861 TL
  • OVP (%7,14 zam): 108.830 TL — Zam farkı: +7.588 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL — Zam farkı: +8.405 TL
  • FKE (%8,60 zam): 109.949 TL — Zam farkı: +8.707 TL

Polis Memuru

  • Mevcut maaş: 92.618 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL — Zam farkı: +6.283 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.567 TL — Zam farkı: +6.949 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL — Zam farkı: +7.698 TL
  • FKE (%8,60 zam): 100.583 TL — Zam farkı: +7.965 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Uzman Öğretmen

  • Mevcut maaş: 92.166 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL — Zam farkı: +6.250 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.078 TL — Zam farkı: +6.912 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL — Zam farkı: +7.655 TL
  • FKE (%8,60 zam): 100.092 TL — Zam farkı: +7.926 TL

Vaiz

  • Mevcut maaş: 86.983 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL — Zam farkı: +5.899 TL
  • OVP (%7,14 zam): 93.504 TL — Zam farkı: +6.521 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL — Zam farkı: +7.223 TL
  • FKE (%8,60 zam): 94.464 TL — Zam farkı: +7.481 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)

  • Mevcut maaş: 84.845 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL — Zam farkı: +5.759 TL
  • OVP (%7,14 zam): 91.212 TL — Zam farkı: +6.367 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL — Zam farkı: +7.052 TL
  • FKE (%8,60 zam): 92.142 TL — Zam farkı: +7.297 TL

Öğretmen

  • Mevcut maaş: 83.254 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL — Zam farkı: +5.641 TL
  • OVP (%7,14 zam): 89.485 TL — Zam farkı: +6.231 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL — Zam farkı: +6.904 TL
  • FKE (%8,60 zam): 90.414 TL — Zam farkı: +7.160 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?

Teknisyen (Lise Mezunu)

  • Mevcut maaş: 75.877 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL — Zam farkı: +5.148 TL
  • OVP (%7,14 zam): 81.293 TL — Zam farkı: +5.416 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL — Zam farkı: +6.111 TL
  • FKE (%8,60 zam): 82.402 TL — Zam farkı: +6.525 TL


Memur (Üniversite Mezunu)

  • Mevcut maaş: 73.070 TL
  • TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL — Zam farkı: +4.955 TL
  • OVP (%7,14 zam): 78.288 TL — Zam farkı: +5.218 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL — Zam farkı: +5.889 TL
  • FKE (%8,60 zam): 79.354 TL — Zam farkı: +6.284 TL
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı 2027 Ocak hesabı ortaya çıktı: Polis, öğretmen, doktor... Memur maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör