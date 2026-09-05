Trend
Galeri
Trend Yaşam
Mercan Köşk'ün Toprak'ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani'nin yer aldığı yapımlar
Mercan Köşk'ün Toprak'ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani'nin yer aldığı yapımlar
ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'te Toprak Mercandağ karakterine hayat veren Bertan Asllani, oyunculuğuyla izleyicilerin dikkatini çekti. 3 Temmuz 1990 tarihinde Üsküp'te dünyaya gelen Asllani, 2026 itibarıyla 36 yaşındadır. Peki, Bertan Asllani daha önce hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 05.09.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 14:53