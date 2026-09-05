Trend Galeri Trend Yaşam Mercan Köşk'ün Toprak'ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani'nin yer aldığı yapımlar

Mercan Köşk'ün Toprak'ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani'nin yer aldığı yapımlar

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'te Toprak Mercandağ karakterine hayat veren Bertan Asllani, oyunculuğuyla izleyicilerin dikkatini çekti. 3 Temmuz 1990 tarihinde Üsküp'te dünyaya gelen Asllani, 2026 itibarıyla 36 yaşındadır. Peki, Bertan Asllani daha önce hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 05.09.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 14:53
Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

Mercan Köşk'te hırsları ve güç tutkusu ile öne çıkan Toprak karakterini canlandıran Bertan Asllani'nin özel hayatı ve oyunculuk kariyeri de merak konusu oldu. Daha önce farklı televizyon dizileri ve dijital platform projelerinde rol alan oyuncu, son dönemde Yabani ve Doktor: Başka Hayatta gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

MERCAN KÖŞK'TE TOPRAK MERCANDAĞ'I OYNAYACAK!

Zekâsı, karizması ve bitmek bilmeyen hırsıyla öne çıkan Toprak, gücü elinde tutmak için her riski göze alan güçlü bir liderdir. Mercandağ Ailesi'nin gözbebeği olan Toprak, geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşirken, kendisini geri dönüşü olmayan bir mücadelenin tam ortasında bulur.

Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

BERTAN ASLLANİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 doğumlu Makedon-Arnavut kökenli bir oyuncu, şarkıcı ve bestecidir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

Hayatı ve Kariyeri

3 Temmuz 1990 tarihinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya geldi.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başladı; 13 yaşında kendi stüdyosunu kurdu ve Makedonya ile Arnavutluk'ta albümler çıkardı.

Türkiye'ye geldikten sonra geniş kitlelerce tanındı ve oyunculuğa yöneldi.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini Pis Yedili dizisiyle yaşadı.

Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

BERTAN ASLLANİ ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR

  • Pis Yedili
  • Göç Zamanı
  • Akrep
  • Evlilik Hakkında Her Şey
  • Yabani
  • Mercan Köşk
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör