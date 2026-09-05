Mercan Köşk’ün Toprak’ı Bertan Asllani kimdir, kaş yaşındadır? Bertan Asllani’nin yer aldığı yapımlar

MERCAN KÖŞK'TE TOPRAK MERCANDAĞ'I OYNAYACAK!

Zekâsı, karizması ve bitmek bilmeyen hırsıyla öne çıkan Toprak, gücü elinde tutmak için her riski göze alan güçlü bir liderdir. Mercandağ Ailesi'nin gözbebeği olan Toprak, geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşirken, kendisini geri dönüşü olmayan bir mücadelenin tam ortasında bulur.