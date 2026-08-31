Trend
Galeri
Trend Yaşam
Mercedes diye bindi 'beyaz eşya' çıktı! e-Devlet'ten öğrendi: Hayatının şokunu yaşadı
Mercedes diye bindi 'beyaz eşya' çıktı! e-Devlet'ten öğrendi: Hayatının şokunu yaşadı
Mercedes marka otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için e-Devlet'e giren Selim Calap, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada, yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten "beyaz eşya" olarak sokulduğu ortaya çıktı. Otomobilinin gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrenince şok yaşadığını aktaran Calap "Şu an mağdur durumdayız. Aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 14:57