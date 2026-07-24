Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

Dünyaca ünlü seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas, Türk mutfağının asırlık mirası olan en iyi çorbaları listeledi. Zengin malzeme çeşitliliği, doyurucu yapısı ve köklü geçmişiyle Anadolu sofralarının baş tacı olan çorbalar, uluslararası gurmeler tarafından puanlandı. Liste boyunca Mercimek çorbasından Domates çorbasına, Kelle paçadan Ezogelin'e kadar pek çok tanıdık lezzet kapışırken; listenin 1 numarası gastronomi şehri Gaziantep'ten çıktı.