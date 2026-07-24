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Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türk mutfağının en iyi 16 çorbasını açıkladı. Türkiye'nin her köşesinden yöresel lezzetlerin yarıştığı listede Mercimek ve Kelle Paça çorbaları üst sıraları zorlarken, zirvenin sahibi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en iyi çorbası hangisi seçildi? İşte damak çatlatan o listenin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 01:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 01:55
Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

Dünyaca ünlü seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas, Türk mutfağının asırlık mirası olan en iyi çorbaları listeledi. Zengin malzeme çeşitliliği, doyurucu yapısı ve köklü geçmişiyle Anadolu sofralarının baş tacı olan çorbalar, uluslararası gurmeler tarafından puanlandı. Liste boyunca Mercimek çorbasından Domates çorbasına, Kelle paçadan Ezogelin'e kadar pek çok tanıdık lezzet kapışırken; listenin 1 numarası gastronomi şehri Gaziantep'ten çıktı.

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

16. MAHLUTA

Puan: 2.9

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

15. TOYGA

Puan: 3.1

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Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

14. KARALAHANA ÇORBASI

Puan: 3.2

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

13. İŞKEMBE ÇORBASI

Puan: 3.3

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

12. ŞİVEYDİZ

Puan: 3.4

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

11. TARHANA ÇORBASI

Puan: 3.7

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

10. DÜĞÜN ÇORBASI

Puan: 3.8

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

9. EZOGELİN ÇORBASI

Puan: 3.8

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

8. YUVARLAMA ÇORBASI

Puan: 3.8

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

7. YAYLA ÇORBASI

Puan: 3.8

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

6. TUTMAÇ ÇORBASI

Puan: 4.0

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

5. CACIK

Puan: 4.0

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

4. KELLE PAÇA ÇORBASI

Puan: 4.1

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

3. DOMATES ÇORBASI

Puan: 4.2

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

2. MERCİMEK ÇORBASI

Puan: 4.4

Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…

1. BEYRAN ÇORBASI

Puan: 4.5

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör