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Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…
Mercimek ve Kelle Paça elendi! En iyi Türk çorbaları seçildi: 1 numarayı gören şaşırıyor…
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türk mutfağının en iyi 16 çorbasını açıkladı. Türkiye'nin her köşesinden yöresel lezzetlerin yarıştığı listede Mercimek ve Kelle Paça çorbaları üst sıraları zorlarken, zirvenin sahibi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en iyi çorbası hangisi seçildi? İşte damak çatlatan o listenin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 01:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 01:55