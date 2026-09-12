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Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...
Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...
Finlandiya'da metal dedektörüyle araziyi tarayan bir hobi araştırmacısı, ülkenin arkeoloji tarihine geçecek bir keşfe imza attı. Toprağın yalnızca 45 santimetre altında bulunan binlerce gümüş sikke, Finlandiya'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Viking Çağı para hazinesi olarak kayıtlara geçti. Asıl şaşırtıcı ayrıntı ise değerli parçaların tek bir yerde değil, iki ayrı kapta saklanmış olmasıydı.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:07