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Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Finlandiya'da metal dedektörüyle araziyi tarayan bir hobi araştırmacısı, ülkenin arkeoloji tarihine geçecek bir keşfe imza attı. Toprağın yalnızca 45 santimetre altında bulunan binlerce gümüş sikke, Finlandiya'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Viking Çağı para hazinesi olarak kayıtlara geçti. Asıl şaşırtıcı ayrıntı ise değerli parçaların tek bir yerde değil, iki ayrı kapta saklanmış olmasıydı.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 10:07
Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Kalle Lappinen, 3 Eylül 2026'da ülkenin güneyindeki Sysmä yerleşiminin merkezine yakın bir alanda metal dedektörüyle araştırma yaparken ilk sinyalleri aldı.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Lahti Müzeleri tarafından yapılan açıklamaya göre, alan ertesi gün arkeolog Esko Tikkala'nın gözetiminde incelendi ve yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığındaki gümüş hazine topraktan çıkarıldı.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

VİKİNG HAZİNESİ İKİ AYRI KAPTA BULUNDU

Sikkeler ve diğer gümüş parçalar, huş ağacı kabuğundan yapılmış iki kabın içine yerleştirilmişti. Taşların arasına gömülen kapların yaklaşık 12 metre arayla bulunması, hazinenin bilinçli biçimde ikiye ayrıldığı düşüncesini güçlendirdi.

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Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Organik malzemeler Finlandiya'nın asitli ve iyi drene olan topraklarında genellikle uzun süre korunamıyor. Bu nedenle gümüşlerin yanında huş kabuğu kalıntılarına rastlanması, araştırmacılara hazinenin nasıl paketlendiğini ve hangi koşullarda gömüldüğünü anlama fırsatı sunabilir.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

BİNLERCE GÜMÜŞ SİKKENİN YANINDA TAKILAR DA VAR

Koleksiyonun büyük bölümünü henüz birbirinden ayrılmamış ve korozyon nedeniyle kümelenmiş binlerce gümüş sikke oluşturuyor. Hazinede ayrıca ödeme amacıyla kesildiği düşünülen bir gümüş parçası, gümüş bilezik, metal süsleme parçası ve gümüş boncuk bulundu.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Viking Çağı hazinelerinde sikke, takı ve kesilmiş gümüş parçalarının bir arada bulunması sıra dışı değil. Dönemin ticaretinde nesnelerin üzerindeki değerden çok gümüşün ağırlığının belirleyici olması, farklı türde eşyaların aynı birikimde toplanmasını açıklıyor.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

FİNLANDİYA'DAKİ ÖNCEKİ REKORU İKİYE KATLADI

Yeni keşif, yaklaşık 4,5 kilogramlık ağırlığıyla Finlandiya'nın önceki rekorunu ikiye katladı. Ülkenin daha önce bilinen en büyük Viking Çağı sikke hazinesi, 1895 yılında Nousiainen'de bulunmuştu. Yaklaşık 1.700 sikke ve farklı nesneler içeren bu koleksiyonun toplam ağırlığı 2,2 kilogramdı.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Popular Mechanics'in aktardığına göre, Sysmä hazinesi 2026'da İskandinavya'da açıklanan rekor buluntular zincirinin son halkası oldu. Aynı yıl Norveç'te 2.970 sikke, Danimarka'da ise yaklaşık 18 kilogramlık bir gümüş hazine ortaya çıkarıldı.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

HAZİNENİN KESİN YAŞI ARAŞTIRMALARLA BELİRLENECEK

Sikkeler henüz temizlenmediği, ayrılmadığı ve tek tek sayılmadığı için hazinenin kesin parça sayısı bilinmiyor. Ayrıntılı incelemeler gümüşlerin ağırlığını, üretim yerlerini ve daha hassas tarihlendirmesini ortaya çıkaracak.

Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Uzmanlar ayrıca iki kabın neden birbirinden uzakta gömüldüğünü araştıracak. Hazinenin sahibinin servetini tehlikeden korumak için mi sakladığı, ticari bir amaç mı taşıdığı yoksa gömünün törensel bir anlamı mı bulunduğu yapılacak analizlerin ardından daha net anlaşılabilecek. Buluntu, bölgedeki Viking dönemi ticaret ağlarına dair yeni ipuçları da sağlayabilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör