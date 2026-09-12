Metal dedektörü sinyal verdi, yerin altından çıkanlar şoke etti! Tam 4,5 kilogramlık hazine...

Uzmanlar ayrıca iki kabın neden birbirinden uzakta gömüldüğünü araştıracak. Hazinenin sahibinin servetini tehlikeden korumak için mi sakladığı, ticari bir amaç mı taşıdığı yoksa gömünün törensel bir anlamı mı bulunduğu yapılacak analizlerin ardından daha net anlaşılabilecek. Buluntu, bölgedeki Viking dönemi ticaret ağlarına dair yeni ipuçları da sağlayabilir.