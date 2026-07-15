Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verilerini paylaşırken, bazı illerimiz için sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki İstanbul'da yağış olacak mı? İşte il il hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:56
Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre; bazı bölgelerimizde sağanak yağış beklenirken, yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İşte detaylar…

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ

Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL