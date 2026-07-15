Meteoroloji paylaştı: O illerimizde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre; bazı bölgelerimizde sağanak yağış beklenirken, yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İşte detaylar… YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 29°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 30°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 27°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 29°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 29°C Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.