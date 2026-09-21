Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı, yeni haftada dışarıda plan yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri doğrultusunda 22 ve 23 Eylül tarihlerinde kentte sıcaklıkların ve yağış ihtimalinin nasıl seyredeceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:57
Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

İstanbul'da önümüzdeki iki günde havanın değişkenlik gösterip göstermeyeceği araştırılıyor. Özellikle yağmur beklenip beklenmediğini öğrenmek isteyenler, 22-23 Eylül hava durumu raporuna odaklandı. Meteoroloji tahminleri, kentte etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin son tabloyu ortaya koyuyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Evet. Mevcut tahminlere göre 22 Eylül'de gök gürültülü sağanak, 23 Eylül'de ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüş de iki gün boyunca hissedilecek.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

İSTANBUL'DA 22 EYLÜL HAVA DURUMU: SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklığın yaklaşık 22 derece, gece ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Özellikle gök gürültülü sağanak ihtimali nedeniyle dışarı çıkacakların hava durumunu takip etmesi önem taşıyor.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

23 EYLÜL'DE SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Yağışın çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Tahminlerde sıcaklığın daha da gerileyerek gündüz 18 derece, gece ise yaklaşık 11 derece seviyelerine inmesi öngörülüyor. Böylece İstanbul'da yaz havasından sonbahar koşullarına belirgin bir geçiş yaşanacak.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

22-23 Eylül için İstanbul'da yağışlı ve belirgin sıcaklık düşüşü öne çıkıyor. AKOM'un 20 Eylül tarihli raporunda da 22 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak, 23 Eylül Çarşamba günü ise sağanak yağış beklendiği belirtiliyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu
Meteoroloji uyardı: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör