Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 22-23 Eylül hava durumu raporu

İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı, yeni haftada dışarıda plan yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri doğrultusunda 22 ve 23 Eylül tarihlerinde kentte sıcaklıkların ve yağış ihtimalinin nasıl seyredeceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:57