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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

İstanbul'da hava durumu yeniden değişiyor. 23 Eylül Çarşamba günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın ardından İstanbul'da havanın kısa sürede toparlanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 17:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 17:27
Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

İstanbulluların 23-26 Eylül tarihleri arasındaki hava durumu merakı da netleşmeye başladı. Çarşamba günü yağmurla birlikte serin bir hava öne çıkarken, perşembe ve cuma günlerinde yağış ihtimalinin oldukça azalması bekleniyor. Cumartesi günü ise bulutlu hava ve yer yer hafif yağış ihtimali yeniden gündeme geliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

23 EYLÜL'DE SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Yağışın çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Tahminlerde sıcaklığın daha da gerileyerek gündüz 18 derece, gece ise yaklaşık 11 derece seviyelerine inmesi öngörülüyor. Böylece İstanbul'da yaz havasından sonbahar koşullarına belirgin bir geçiş yaşanacak.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

MGM'nin beş günlük tahminine göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günleri etkili olması bekleniyor. Buna göre yağışlı havanın iki gün sürmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

24 Eylül Perşembe gününden itibaren yağış işareti tahmin tablosundan kalkıyor. Perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu, cumartesi günü ise çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

23-26 EYLÜL 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU

23 Eylül Çarşamba Gök gürültülü sağanak yağışlı 15°C 19°C

24 Eylül Perşembe Parçalı bulutlu 13°C 21°C

25 Eylül Cuma Parçalı bulutlu 14°C 23°C

26 Eylül Cumartesi Çok bulutlu 17°C 24°C

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

HAFTA SONUNDA SICAKLIK YÜKSELECEK

İstanbul'da en düşük sıcaklığın 24 Eylül Perşembe günü 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışın ardından sıcaklıkların yeniden yükselerek 26 Eylül Cumartesi günü 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu
Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör