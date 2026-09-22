Meteoroloji uyardı! İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

MGM'nin beş günlük tahminine göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günleri etkili olması bekleniyor. Buna göre yağışlı havanın iki gün sürmesi tahmin ediliyor.