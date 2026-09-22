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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 23-26 Eylül İstanbul hava durumu
İstanbul'da hava durumu yeniden değişiyor. 23 Eylül Çarşamba günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın ardından İstanbul'da havanın kısa sürede toparlanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 17:27