Meteoroloji'den 1 Haziran için kritik uyarı: Öğle saatlerine dikkat! İşte 5 günlük hava durumu

Haziran ayına girerken yaz sıcaklarını bekleyenler dikkat! Meteoroloji haritaları, haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümü için "Kuvvetli Yağış" uyarısı veriyor. Özellikle bugün öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, yağışlar hafta boyu sürecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 1-5 Haziran 2026 hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2026 09:05
Vatandaşlar güne "Bugün hava nasıl olacak?", "Yağmur saat kaçta başlayacak?" aramalarıyla başlarken, güncel hava durumu haritaları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yurdun güneyi ve batı kıyıları 30 dereceyi aşan sıcaklıklarla yazı yaşarken, iç kesimler adeta fırtınaya teslim olacak.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU / YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güncel meteorolojik verilere göre, Haziran ayının bu ilk günlerinde yurdun özellikle İç Anadolu ve Karadeniz gibi iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar (kırkikindi yağmurları) beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında bol güneşli, yağışsız ve 30 dereceyi aşan sıcak bir yaz havası hakim oluyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (1-5 HAZİRAN): HAFTAYA BAKIŞ

"Haftalık hava durumu nasıl?" sorusunun cevabı ise oldukça hareketli bir grafiğe işaret ediyor:

2 HAZİRAN SALI

Yağışlı sistem batıya doğru genişliyor. Trakya, iç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur) yağışlar başlarken, Güneydoğu'da sıcaklıklar 34°C'yi buluyor (Şanlıurfa).

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Trakya ve Kıyı Ege'de güneş yüzünü gösteriyor. Ancak İç Anadolu ve Karadeniz'de kararsız hava ve sağanaklar aralıksız devam ediyor.

4 HAZİRAN PERŞEMBE

Yurdun batısı derin bir nefes alıyor. Marmara ve Ege yağışsız; yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşıyor.

5 HAZİRAN CUMA

Hafta sonuna yaklaşırken kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor! Cuma günü Marmara'nın tamamı (İstanbul dâhil) ve İç Anadolu yeniden gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor.

1 HAZİRAN PAZARTESİ: SAAT SAAT HAVA DURUMU VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün dışarı çıkacakların şemsiyelerini yanından ayırmaması, özellikle öğle saatlerinde plan yapacakların haritalardaki kırmızı alarmı dikkate alması gerekiyor.

SABAH (06:00 - 12:00): NİSPETEN SAKİN BİR BAŞLANGIÇ

Haftanın ilk iş gününe büyük şehirlerin birçoğu parçalı bulutlu başlıyor. Sadece Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Sinop) ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lokal sabah yağışları görülüyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00): ALARM VERİLEN SAATLER!

Günün ısınmasıyla birlikte atmosferdeki kararsızlık patlama yapıyor. İç Ege, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Karadeniz'in geneli ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar başlıyor. Haritalarda özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan hatta "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı yer alıyor. Bu saatlerde sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunmalı.

AKŞAM (18:00 - 24:00): BATIDA RAHATLAMA, DOĞUDA DEVAM

Akşam mesai çıkışında batı ve orta kesimlerde hava sakinleşiyor. Ancak Sivas, Erzincan, Erzurum ve Artvin hattında sağanak yağışlar geceye kadar etkisini sürdürüyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK NE KADAR / NEM ORANI KAÇ?

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte, termometrelerin gösterdiği saf değerden ziyade vücudun hissettiği bunaltıcı etkiyi merak eden kullanıcılar yönlerini bu soruya çeviriyor.

Özellikle İstanbul, Antalya, İzmir, Adana ve Mersin gibi denize kıyısı olan şehirlerimizde nem oranının yüksek seviyelere ulaşmasıyla birlikte, gölgede ölçülen hava sıcaklığı 30 derece olsa dahi havadaki su buharının terlemeyi zorlaştırması sebebiyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek, yapışkan ve yorucu seviyelere ulaşabiliyor.

İSTANBUL

Haftaya parçalı bulutlu ve mevsim normallerinde başlıyor. Salı ve çarşamba günleri nispeten sakin geçecek olsa da Cuma günü yeni gelen sistemle birlikte İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

İZMİR

Türkiye'nin en şanslı illerinden! Hafta boyunca (1-5 Haziran) yağış sistemlerinin dışında kalacak. Sıcaklıklar 30-32°C bandında seyredecek ve tam bir yaz havası yaşanacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

3 büyük ilimizde tablo şu şekilde:

ANKARA: Pazartesi (bugün) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış risk hattında! Hafta ortasında da sağanak geçişleri beklenirken, perşembe günü kısa bir mola verip cuma günü yeniden yağış alacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

