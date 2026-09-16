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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 17:38
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

İSTANBUL VE ANKARA DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

İşte önümüzdeki iki güne ait haritalı hava durumu raporu

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

18 Eylül Cuma

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

19 Eylül Cumartesi

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ANKARA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU #SON DAKİKA