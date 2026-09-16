Trend
Galeri
Trend Yaşam
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 17:38