Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji, Iğdır, Van ve Hakkari hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Marmara, Kıyı Ege, Manisa ve bazı doğu illerinde yağışların kuvvetli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgarın birçok bölgede kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.