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Meteoroloji'den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Giriş Tarihi: 07.04.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:45
Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul dahil 9 kentte sarı alarm verildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il detaylar…

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji, Iğdır, Van ve Hakkari hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Marmara, Kıyı Ege, Manisa ve bazı doğu illerinde yağışların kuvvetli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgarın birçok bölgede kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor