Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! İstanbul dahil 9 il için sarı alarm

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul dahil 9 kentte sarı alarm verildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il detaylar... Meteoroloji, Iğdır, Van ve Hakkari hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Marmara, Kıyı Ege, Manisa ve bazı doğu illerinde yağışların kuvvetli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgarın birçok bölgede kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-10 DERECE ALTINA DÜŞECEK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Türkiy Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, bugünden - itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına indi. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji'nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor. BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece. 9 KENTTE SARI ALARM Bugün, 'Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ' için yarın ise 'Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak' dahil 8 kent için uyarı verildi. İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU MARMARA EGE AKDENİZ İÇ ANADOLU BATI KARADENİZ ORTA ve DOĞU KARADENİZ DOĞU ANADOLU GÜNEYDOĞU ANADOLU