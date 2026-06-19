Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den son dakika 'Sarı Kod' alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Meteoroloji'den son dakika 'Sarı Kod' alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Meteoroloji'den son dakika "sarı kodlu" acil fırtına ve sağanak uyarısı! Aralarında Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde gök gürültülü kuvvetli yağışlar ve saatte 60 kilometreyi bulan fırtına alarmı verilirken, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere mega kentlerde hava dengesi tamamen altüst oluyor. Peki hafta sonu planı yapanları ne bekliyor, bu ani hava kabusu ne zaman bitecek ve kavurucu yaz sıcakları hangi gün geri dönecek? İşte MGM'nin o çok konuşulan son dakika risk haritası ve il il hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 09:53
Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Türkiye'nin güney ve iç kesimlerindeki tam 15 il için "Sarı Kod" uyarısı verildi. Potansiyel tehlike anlamına gelen bu uyarı; Güney Ege, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyini (Konya, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar, Niğde ve Kayseri hattını) doğrudan kapsıyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yoğun yıldırım düşmesi riskine karşı vatandaşların maksimum seviyede tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ O BÖLGEYE KAYACAK!

Kritik Saatlere Dikkat: Günün en hareketli anları; özellikle öğle ve öğleden sonraki saatlerde İç Ege'den Akdeniz'e kayan devasa bir yağış kütlesi "Yerel Kuvvetli Yağış" bırakacak. Akşam ve gece saatlerinde yağış dalgasının yavaş yavaş iç kesimlere ve Orta Karadeniz kıyılarına çekilerek etkisini hafifleteceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

60 KM HIZLA ESECEK: HEM FIRTINA HEM ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAPIDA!

Sadece sağanak yağmur değil, sert rüzgarlar da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızı saatte 40-60 km/saat seviyelerine kadar ulaşacak. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların tetikte olması önem arz ediyor.

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Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki günlerde hava durumunda tam bir tezatlık yaşanacak; İstanbul'da Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ve kuzeyli sert rüzgarlarla sıcaklık 25°C'ye kadar gerilese de hafta sonundan itibaren bulutların dağılmasıyla yeni haftada hava pırıl pırıl açarak 28-29°C civarında dengeli bir yaz moduna geçecek.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Yağışlı ve serin sistemin etkisini biraz daha uzun hissettireceği Ankara'da ise Cuma ve Cumartesi günleri yer yer kuvvetli sağanaklarla termometreler 23°C'ye kadar düşecek, ancak Pazar günü gökyüzünün temizlenmesiyle başkentte de sıcaklıklar hızla tırmanarak yeni haftanın ilk günlerinde 28-29°C bandını yakalayacak; bu dinamik hava dalgasını adeta teğet geçen İzmir ise Cuma günü kıyı şeridini ferahlatan 40-60 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgarlara rağmen 5 günlük periyot boyunca tamamen açık, bol güneşli ve 32-33°C seviyelerinde kararlı seyreden sıcak bir yaz havasının etkisinde kalacak.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

TÜRKİYE ADETA İKİYE BÖLÜNDÜ: BİR YANDA ŞİMŞEKLER DİĞER YANDA 40 DERECE KABUSU

Türkiye'deki sıra dışı sıcaklık farklarını gözler önüne seriyor. Batı ve iç kesimler gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle serinleyip 21-25°C arasında nefes alırken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi adeta kavruluyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde gökyüzü tamamen açıkken, termometreler 39-40°C bandına dayanarak yazın en bunaltıcı günlerini yaşatıyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

YAĞMURLAR NE ZAMAN BİTECEK? GERÇEK YAZ SICAKLARI İÇİN TARİH VERİLDİ!

Hafta sonu planı yapan milyonlarca kişinin merak ettiği "Yağmur ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı ise önümüzdeki günlerin projeksiyonunda gizli. Bu kasvetli ve yağışlı sistemin yurdu kademeli olarak terk edeceği müjdesi görünüyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK*

Hafta sonunun sonuna doğru yağışlar sadece Doğu Karadeniz kıyılarına sıkışırken, yeni haftanın başlamasıyla birlikte ülkenin tamamında kararlı bir yaz havası hakim olacak:

Marmara ve Ege: Yağışı tamamen arkasında bırakarak güneşli günlere geçiş yapıyor. İstanbul 30°C'ye göz kırparken, İzmir ve çevresi yeniden 33°C'lerin üzerine çıkıyor.

İç Kesimler: Ankara başta olmak üzere iç illerde sıcaklıklar hızla toparlanarak 28-30°C bandına ulaşıyor ve yağış yerini bol güneşe bırakıyor.

Güney Kıyıları ve Akdeniz: Yeni haftanın ortasına doğru haritalarda beliren kırmızı termometre sembolleri, Antalya ve Akdeniz şeridinde aşırı sıcakların (35°C ve üzeri) etkili olacağını gösteriyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

BUGÜN HAVA DURUMU!

SABAH 06:00 - 12:00 TSI

Güne başlarken ülkenin batı ve iç kesimlerinde oldukça hareketli bir hava dalgası göze çarpıyor. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevresini kapsayan İç Ege ile İç Anadolu'da "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı mevcut ve bu bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Rüzgâr oldukça sert; Marmara ve Ege'nin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Erzurum, Tunceli, Bingöl hattı) ise güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esinti uyarısı yapılıyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu ise sabahları parçalı bulutlu ve sakin bir hava geçiriyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

ÖĞLE 12:00 - 18:00 TSI

Günün en hareketli ve riskli zaman dilimi öğle ve öğleden sonraki saatlerde yaşanıyor. Bu saatlerde yağışlı sistemin gücünü artırarak devasa bir alana yayıldığı; Güney Ege, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyini içine alacak şekilde geniş bir "YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ" bölgesi oluşturduğu görülüyor. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve Karaman gibi illerde şimşekli ve çok şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor. Kuzeybatı ve doğu bölgelerinde 40-60 km/saat hızlarındaki kuvvetli rüzgârlar etkisini aynen sürdürürken, Güneydoğu kıyıları hariç yurdun neredeyse tamamında yağış bulutları hakimiyet kuruyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

AKŞAM 18:00 - 24:00 TSI

Akşam saatlerine gelindiğinde, yağışlı sistem batı kıyılarımızdan yavaş yavaş elini eteğini çekmeye başlıyor. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz yağışları geride bırakarak parçalı bulutlu bir havaya geçiş yapıyor. Ancak "KUVVETLİ YAĞIŞ" riski tamamen bitmiş değil; bu kez alan daralarak Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Kırşehir hattına (İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerine) sıkışıyor. Ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Artvin, Ardahan) yerel sağanaklar devam ederken, rüzgar sadece Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızıyla esmeye devam ediyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

GECE 00:00 - 06:00 TSI

Gece yarısından sonra atmosfer büyük ölçüde sakinleşiyor ve şiddetli yağış riski ortadan kalkıyor. Bu saatlerde o sert ve geniş yağışlı kütleler dağılarak Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Karadeniz kıyısındaki Giresun çevrelerinde hafif, yerel gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde bir hat oluşturuyor. Ülkenin geri kalan ezici bir çoğunluğunda (Marmara, kıyı Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) gökyüzü tamamen açarak az bulutlu ve sakin bir gece moduna geçiş yapıyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

19 HAZİRAN 2026 CUMA

Cuma gününe ait tahminlerde, ülkenin oldukça hareketli ve dengesiz bir hava akımının etkisinde olduğu görülüyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu geniş bir alan mevcut. Yağışın etkisiyle iç kesimlerde sıcaklıklar oldukça serinleyerek 21-25°C (Ankara 23°C) civarında seyrediyor. Bu yağışlı sistemden tamamen bağımsız olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise adeta kavruluyor; bölgede açık bir gökyüzü hakimken Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde termometreler 37-39°C seviyelerinde seyrediyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ

Cumartesi gününü gösteren tahminlerde, yağışlı sistemin batı kıyılarımızdan hafifçe çekilmeye başladığı fark ediliyor. Edirne, Çanakkale ve İzmir kıyı şeritleri yağışı uğurlayıp parçalı bulutlu bir havaya geçiş yaparken; İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar şiddetini sürdürüyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 1-2 derece artarken (İstanbul 27°C), Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar pik noktasına ulaşıyor ve Şanlıurfa'da termometreler 40°C'yi gösteriyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

21 HAZİRAN 2026 PAZAR

Hafta sonunun son gününü temsil eden tahmin verileri incelediğimizde, yağış alan bölgelerin ciddi oranda daraldığı net bir şekilde görülüyor. Marmara'nın tamamı, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun batısı yağışı tamamen geride bırakarak parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne kavuşuyor. Sağanak yağışlar bu kez Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Kars, Ardahan çevreleri) doğru sıkışmış durumda. Batı kıyılarında ise yaz sıcakları kendini iyice hissettiriyor; İzmir 33°C, Antalya ise 34°C'ye ulaşıyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününe ait tahminlerde, yağışlı sistemin ülkeyi neredeyse tamamen terk ettiğine dair veriler öne çıkıyor. Sadece Doğu Karadeniz kıyı şeritleri ile Doğu Anadolu'nun en kuzey noktasında yerel sağanak geçişleri görülüyor. Ülkenin geri kalan devasa bir bölümünde ise az bulutlu, açık ve bol güneşli bir hava hakim. Hatta Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklık alarmı veren kırmızı termometre sembolleri boy göstermeye başlıyor; bu da kıyı şeritlerinde bunaltıcı yaz sıcaklarının habercisi niteliğinde.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

23 HAZİRAN 2026 SALI

5 günlük periyodun son gününe ait tahminlerde ise tam anlamıyla durağan, kararlı ve sıcak bir yaz günü tablosu karşımıza çıkıyor. Yağışlar artık sadece Doğu Karadeniz'in en doğu ucuyla sınırlı kalmış durumda. Yurdun genelinde güneş parıldamaya devam ederken, iç kesimlerde sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor; Ankara'da 29°C, Konya'da 28°C sıcaklıklara ulaşıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ise yüksek sıcaklık değerleriyle (35-39°C) yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU!

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.-

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı