Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ alarmı: 15 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına başladı! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?

Meteoroloji'den son dakika "sarı kodlu" acil fırtına ve sağanak uyarısı! Aralarında Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde gök gürültülü kuvvetli yağışlar ve saatte 60 kilometreyi bulan fırtına alarmı verilirken, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere mega kentlerde hava dengesi tamamen altüst oluyor. Peki hafta sonu planı yapanları ne bekliyor, bu ani hava kabusu ne zaman bitecek ve kavurucu yaz sıcakları hangi gün geri dönecek? İşte MGM'nin o çok konuşulan son dakika risk haritası ve il il hava durumu tahminleri...