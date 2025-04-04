Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

Haftanın sonuna doğru yağışlı havanın etkisini yavaş yavaş kaybedeceği ancak bazı bölgelerde yerel sağanakların süreceği öngörülüyor. Perşembe günü, batı bölgelerinde hava açmaya başlarken, doğu ve kuzey kesimlerde yağışlar devam edecek. Cuma günü ise ülkenin büyük bir kısmında bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, ancak doğu bölgelerinde hafif yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hafta başına kıyasla biraz daha toparlanması bekleniyor.