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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika kar, yağış ve soğuk hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları düşecek. Sağanak yağış birçok ilde etkisini gösterecek. Buna göre İstanbul dahil birçok il için alarm verildi. Megakentte yarın başlayacağı belirtilen yağışın günlerce sürmesi bekleniyor. Salı günü ise hava sıcaklıklarında sert düşüş olması tahmin ediliyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:26
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun geniş kesimi için sağanak tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta boyunca birçok il yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

SOĞUK HAVALAR GELİYOR

Yapılan uzun vadeli tahminlere göre İstanbul'da yarın başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

HAFA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde genellikle yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın birçok bölgede hafif yağmur ve sağanak yağışlar öngörülürken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Pazar günü ise özellikle batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bu durum, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açabilir.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

Hafta başından itibaren ise sıcaklıklarda belirgin bir düşüş bekleniyor. Pazartesi günü, kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle beraber sağanak yağışlar etkisini artıracak. Salı ve Çarşamba günleri ise yağışlar devam ederken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor

Haftanın sonuna doğru yağışlı havanın etkisini yavaş yavaş kaybedeceği ancak bazı bölgelerde yerel sağanakların süreceği öngörülüyor. Perşembe günü, batı bölgelerinde hava açmaya başlarken, doğu ve kuzey kesimlerde yağışlar devam edecek. Cuma günü ise ülkenin büyük bir kısmında bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, ancak doğu bölgelerinde hafif yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hafta başına kıyasla biraz daha toparlanması bekleniyor.