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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ili vuracak! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika kar, yağış ve soğuk hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları düşecek. Sağanak yağış birçok ilde etkisini gösterecek. Buna göre İstanbul dahil birçok il için alarm verildi. Megakentte yarın başlayacağı belirtilen yağışın günlerce sürmesi bekleniyor. Salı günü ise hava sıcaklıklarında sert düşüş olması tahmin ediliyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:26