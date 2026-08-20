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MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili tarihi, 2026 yılında bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:52