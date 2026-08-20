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MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili tarihi, 2026 yılında bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:52
MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam dünyasında önemli geceler arasında yer alan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet takvimine göre 2026 Mevlid Kandili'nin günü ve tarihi belli oldu.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlit Kandili gecesi, 23 Ağustos Pazar akşamı başlayıp 24 Ağustos Pazartesi gününe bağlanan gece olacak.

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MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı mübarek gece olarak kabul ediliyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen Mevlit Kandili, Müslümanlar için dua, ibadet, tövbe ve manevi huzur açısından önemli gecelerden biri olarak görülüyor.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İLE 2026 KANDİL GÜNLERİ

Diyanet takvimine göre 2026 yılında idrak edilecek kandil ve Kadir Gecesi tarihleri şöyle:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid Kandili'nde farz ibadetlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, salavat getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, zikir çekmek ve sadaka vermek gibi ibadetler yapılabilir. Vatandaşlar ayrıca camilerde düzenlenen kandil programlarına katılarak bu özel geceyi değerlendirebilir.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör