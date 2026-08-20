MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026 | Diyanet Takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam dünyasında önemli geceler arasında yer alan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet takvimine göre 2026 Mevlid Kandili'nin günü ve tarihi belli oldu.