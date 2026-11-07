Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok kentte mevsimin ilk kar yağışını beraberinde getirdi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran yağışla birlikte dağlar, yaylalar, ormanlar ve kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı. Bitlis'teki Nemrut Kalderası'ndan Bursa'daki Uludağ'a, Rize'nin yaylalarından Ardahan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kış manzaraları oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, bazı bölgelerde kartopu oynayarak mevsimin ilk karının tadını çıkardı. İşte objektiflere yansıyan kış manzaraları…