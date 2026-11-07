Trend Galeri Trend Yaşam Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye'nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye'nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok kentte mevsimin ilk kar yağışını beraberinde getirdi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran yağışla birlikte dağlar, yaylalar, ormanlar ve kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı. Bitlis'teki Nemrut Kalderası'ndan Bursa'daki Uludağ'a, Rize'nin yaylalarından Ardahan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kış manzaraları oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, bazı bölgelerde kartopu oynayarak mevsimin ilk karının tadını çıkardı. İşte objektiflere yansıyan kış manzaraları…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AJANSLAR
Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:02
Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun dört bir yanında mevsimin ilk karı etkili oldu. Nemrut Kalderası'ndan Uludağ'a, Kars'tan Rize'ye kadar birçok kentte yüksek kesimler beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaşırken, ekipler yollarda önlem aldı, vatandaşlar ise yılın ilk karının keyfini çıkardı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

NEMRUT KALDERASI BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte beyaza büründü. Deniz seviyesinden 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan, uluslararası mükemmeliyet ödülüne sahip Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sundu. İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, kalderanın zirvesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kalderanın zirvesine çıkan vatandaşlar, seyrine tatminsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Mevsimin ilk karıyla karşılaşan ziyaretçiler, kartopu oynayarak karın tadını çıkarırken, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğin keyfini yaşadı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu. Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

METEROLOJİDEN UYARI GELDİ

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk havayla birlikte hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Zirai don tehlikesinin, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

SİVAS'TA KAR HEYECANI

Son günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Kentin çeşitli bölgelerinde yağmur yağışı görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı da görüldü. Kış aylarındaki soğuğu ve kar yağışı ile ün salan Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Koyulhisar ilçesine bağlı Yağcılar köyünün Kalınpınar yaylasında başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. 2 bin 219 metre rakımlı yaylada yağan kar, seyirlik görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

BOLU'DA TUZLAMA MESAİSİ BAŞLADI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede gece boyu etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu. Yağış sonrasında yeşil alanlar ile ağaçların üzeri ince beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

KELTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece yarısı boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı alt günü birliklerde 10, üst günü birliklerde 30 santimetreye yaklaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araziye bırakılan başıboş atlar, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İki gündür aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçedeki kayak merkezinin 2. etap pistlerinde 15 santimetreye ulaştı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

HAYVAN SAHİPLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün başlayan yağış, ilçe merkezinde yağmur şeklinde etkili olurken yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, Nügürcük Mahallesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Oltu'nun yüksek rakımlı mahallelerinden Nügürcük'te etkili olan kar yağışı, hayvan üreticilerini de hazırlıksız yakaladı. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Nügürcük Mahallesi Muhtarı Abubekir Gültekin, beyaza bürünen doğayla karşılaştı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

Hayvanlarını otlatmak için sürüsünü araziye çıkaran Gültekin, kar yağışının bu yıl beklenenden erken başladığını belirterek, "Gece boyunca yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. Bu sene kar çok erken geldi. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

"ERZURUM'A YİNE GELDİ KAR"

Erzurum'a kışın geldiğini söyleyen Furkan Gülüm ise, "Havalar soğudu, kış geldi daha doğrusu Erzurum'a. İlk karımız yağdı. Soğuk bundan sonra sıkı giyineceğiz. Kendimize iyi bakacağız yani üşümeyeceğiz. Epeydir arkadaşımla kartopu oynamamıştım. Epey eğlendik, terledik yani. Hayırlısı yani Erzurum'a yine geldi kar" diye konuştu.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

RİZE'DE YEŞİL ÖRTÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na kar yağdı. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı. Bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenlerde yaylaya çıkarak fotoğraf çekildi. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, karla kaplı zirvelerdeki seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

KIŞ TURİZMİ BAŞLADI

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü. Yolların kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

ANKARA'NIN YAYLALARI GÜNE KARLA UYANDI

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ve Soğuksu Milli Parkı'nda kar yağdı. Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Ankara'da da kendisini gösterdi. Ankara'nın kuzey ilçelerindeki yaylalara ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

KARTEPE'DE KIŞ MANZARASI

Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkisini gösterdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan bölgede ağaçlar, yollar ve çevredeki alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte Kartepe'de kış mevsiminin izleri görülmeye başladı. Kartepe'ye teleferikle çıkacak olan vatandaşlar, yolculuk boyunca karla kaplanan ormanları ve Samanlı Dağları'nın manzarasını izleme fırsatı bulacak. Zirveye doğru yükseldikçe beyaz örtünün hakim olduğu alanlar, teleferik yolculuğuna eşlik edecek.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bartın'ın şehir merkezinde geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, Ulus ilçesine bağlı köylerde ise kar yağışı başladı. Yağmur nedeniyle merkezdeki yollarda su birikintileri olurken, köyler ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanırken, 1030 metre rakımlı Isırganlı köyü ve çevre köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Saban her yeri beyaza bürüyen kar nedeniyle köylüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları da düştü.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

YAYLADA HAYRAN BIRAKAN MANZARA

Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.

Mevsimin ilk karı yurdu sardı: Türkiye’nin dört bir yanından kartpostallık manzaralar!

AĞRI'DA MEVSİMİN İLK KARI

Ağrı'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış, araçların üzerini ve ağaçları karla kaplarken kentte kış manzaraları oluştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE #KAR YAĞIŞI