Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!
Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf içeren ifade vermesi üzerine yarın, Başsavcı Vekili'nin de katılımıyla polis ekiplerince olay yerinde 'keşif' yapılacağı öğrenildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin bu hafta içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:11