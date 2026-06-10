Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu çalışmalarıyla soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Bülent G., Fazlı K. ve Serdar K. dün gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent G. suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğünr ilişkin itiraf içeren ifade verdi. Bülent G. verdiği ifadesinde, Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek, yaptığı işi tasvip etmediğini söyledi. Dansözlük işinin kendi ailesi içinde örf ve adetlere ters olduğunu belirten Bülent G., cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etti.