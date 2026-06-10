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Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf içeren ifade vermesi üzerine yarın, Başsavcı Vekili'nin de katılımıyla polis ekiplerince olay yerinde 'keşif' yapılacağı öğrenildi. İşlemlerin ardından şüphelilerin bu hafta içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:11
Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da 90'lı yılların 'Mezdeke Dans Üçlüsü' olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, evinin giriş kapısının önünde bir erkek tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden elde edilen boş kovanlar ise bu zamana kadar bir silahla eşleşmemişti.

Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu çalışmalarıyla soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Bülent G., Fazlı K. ve Serdar K. dün gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent G. suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğünr ilişkin itiraf içeren ifade verdi. Bülent G. verdiği ifadesinde, Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek, yaptığı işi tasvip etmediğini söyledi. Dansözlük işinin kendi ailesi içinde örf ve adetlere ters olduğunu belirten Bülent G., cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etti.

Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

BAŞSAVCI VEKİLİ KATILIMIYLA YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPILACAK

Bunun üzerine yarın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili'nin de katılımıyla polis ekiplerince olay yerinde 'yer gösterme işlemi' yapılacağı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu hafta içinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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Mezdeke Aynur cinayetinde kritik gelişme: Katil her şeyi tek tek anlatacak!

Bülent G.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞİŞLİ