Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Savcılık "tek başıma yaptım" diyen katile inanmadı

İstanbul Şişli'de Mezdeke Grubu'nun eski dansçısı Aynur Kanbur'un 10 yıl önce öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz "Tek başıma yaptım" dedi ancak savcılık bu anlatıma inanmadı. İddianamede, Gündüz ile akrabaları Yüksel, Fazlı ve Serdar Kar'ın telefonlarının cinayet saatlerinde peş peşe kapanmasına dikkat çekilirken, üç kardeşin Gündüz'ü Aynur Kanbur'u öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü. Savcılığın en dikkat çekici tespitlerinden biri ise katilin, Aynur'un o gece evde yalnız olduğunu biliyor olabileceği yönündeki değerlendirme oldu.