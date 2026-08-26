Mezdeke Aynur Kanbur cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Savcılık "tek başıma yaptım" diyen katile inanmadı

HEPSİ AYNI SAATLERDE TELEFON KAPATTI

Savcılığın azmettirme iddiasını destekleyen en önemli unsurlardan biri HTS kayıtları oldu. İddianameye göre Bülent Gündüz'ün telefonu cinayetten kısa süre önce kapandı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadı. Aynı şekilde Fazlı Kar'ın telefonu saat 19.58'de, Serdar Kar'ın telefonu saat 19.50'de, Yüksel Kar'ın telefonu ise saat 19.38'de kapandı. Üç telefon da ertesi gün öğle saatlerine kadar kapalı kaldı. Savcılık, şüphelilerin günlük yaşamlarında özellikle akşam ve gece saatlerinde telefonlarını kapatmadıklarını, buna rağmen cinayet günü hepsinin telefonlarını kapatmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu durumun güçlü bir şüphe oluşturduğu ifade edildi.