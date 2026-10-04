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Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy
Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy
Mersin'de Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı, bir işadamından 5 milyon lira rüşvet istedi. Rüşvet skandalı "Çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşimin görev yaptığı imar birimine bırak" isteğiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 06:36