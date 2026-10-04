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Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

Mersin'de Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı, bir işadamından 5 milyon lira rüşvet istedi. Rüşvet skandalı "Çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşimin görev yaptığı imar birimine bırak" isteğiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Bekir COŞKUN
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 06:36
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda, Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı ve yöntemleri deşifre oldu. Dosyadaki verilere göre arsa sahipleriyle, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci görüşüyordu. Bu görüşmelerde istenen rüşveti verenlerin imar yoğunlukları artırılıyor, lehlerine değişiklik yapılıyordu.

Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

Paralar ise Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Müteahit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşılıyordu. Dosyada Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvetleri ise altına ve dövize çevirip sisteme soktuğu ve babası Durmuş Küsbeci adına araziler aldığı, Ahmet Serkan Tuncer'in ise bu parayla Gama Konutları'ndan bir ev aldığı yer alıyor. Atilla Küsbeci ve belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci'nin kentteki 2 lüks otelin imara aykırı bölümler yapmasına göz yumdukları, bu yöndeki şikâyetleri de işleme koymadıkları belirlendi.

Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

RÜŞVET CİMER'E TAŞINDI

Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer'in ifadesi ise rüşvet yöntemini gözler önüne serdi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin imar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon TL rüşvet istediğini anlatan Canıtezer, "Atilla Küsbeci, çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup, eşi Merve Küsbeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.

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Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

Ancak kabul etmedim. Yapı ruhsatını aldım ama rüşveti alabilmek için inşaattan iki kez tadilat projesi istediler. Atilla Küsbeci'nin şantiyeme gönderdiği Yapı Kontrol Şefi üçüncü kez tadilat projesine sokulacağını bildirip, 'Siz sebebini biliyorsunuz. Yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden' dedi. Durumu CİMER'e de bildirip, 19 Ağustos 2026'da 100 bin TL ile KOM Şube Müdürlüğü'ne gidip, seri numaralarını kayıt altına aldırdım. Ardından parayı teslim etmeye hazır olduğumu bildirdim" dedi.

Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

EVİNDEN SERVET ÇIKTI

SORUŞTURMALAR kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma", "Rüşvet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarından gözaltına alınan Özbaran Enerji Şirketi'nin sahibi Ali Özbaran'ın evinden 257 bin euro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın, 116 Cumhuriyet altını, 8 yarım, 5 çeyrek ve 2 gram altın ile bir ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları çıktı.

Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy
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