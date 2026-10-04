Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet ağı deşifre oldu: Parayı çiçeklerle birlikte vazoya koy

Paralar ise Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Müteahit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşılıyordu. Dosyada Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvetleri ise altına ve dövize çevirip sisteme soktuğu ve babası Durmuş Küsbeci adına araziler aldığı, Ahmet Serkan Tuncer'in ise bu parayla Gama Konutları'ndan bir ev aldığı yer alıyor. Atilla Küsbeci ve belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci'nin kentteki 2 lüks otelin imara aykırı bölümler yapmasına göz yumdukları, bu yöndeki şikâyetleri de işleme koymadıkları belirlendi.