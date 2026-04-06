MGM’den 5 günlük hava durumu tahmini! Balkanlar’dan soğuk geliyor! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! O illerde kar ve don uyarısı

Son dakika hava durumu uyarısı! Bahar havası bitti, kış geri dönüyor! Meteoroloji'den Nisan ortasında ezber bozan tahmin: Balkanlar üzerinden gelen sistemle sıcaklıklar 15 derece birden çakılacak. Kar, fırtına ve zirai don kapıda... İşte kar yağışının başlayacağı o tarih ve etkilenecek iller!

Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 09:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nisan ortasında Balkanlar kökenli soğuk hava sistemi nedeniyle sıcaklıkların 10-15 derece birden düşeceğini açıkladı. Yüksek kesimlerde kar, tarım arazilerinde don, kıyılarda ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bahar havasının tadını çıkarmaya başlayan Türkiye, bu hafta sert bir hava değişimiyle yüzleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasına göre, Balkanlar üzerinden ilerleyen alçak basınç sistemi, ülke genelinde sıcaklıkları kısa sürede önemli ölçüde geriletecek.

KUZEYBATI'DA TERMOMETRELER TEK HANEYE İNİYOR

Haftanın ilk günlerinde Marmara ve Ege bölgelerinde 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren belirgin biçimde düşecek. İstanbul başta olmak üzere kuzeybatı illerinde hissedilen sıcaklıkların tek haneli rakamlara gerilemesi bekleniyor. Sabahları etkili olan sisli havanın yerini ise şiddetli rüzgar ve sağanak yağış alacak.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı sistemin en yoğun etkisini Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hattı hissedecek. Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların iç kesimlere doğru genişlemesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu'nun kesiştiği noktalarda ise yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği ve bu durumun sel ile su baskını riskini artırabileceği vurgulanıyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Perşembe gününden itibaren Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde kış koşulları yeniden etkili olmaya başlayacak. Ankara'da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye inmesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun tamamında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıklarının eksi 7 dereceye kadar düşebileceği tahmin edilen bölgelerde çiçek açmış meyve bahçeleri için kritik bir zirai don süreci başlıyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin üç büyük şehrinde bu hafta sert bir hava değişimi yaşanacak. İstanbul'da 20 dereceye yaklaşan bahar havası yerini tek haneli sıcaklıklara bırakırken, şiddetli rüzgarla birlikte hissedilen serinlik artacak ve aralıklı sağanak yağışlar şehrin genelinde etkili olacak. Ankara'da kış koşulları adeta geri dönüyor; gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken gece saatlerinde termometrelerin 0 dereceye kadar gerilemesi ve özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülmesi bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklıklar İstanbul ve Ankara kadar sert düşmese de gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar, hafta ortasından itibaren kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Balkanlar üzerinden gelen dondurucu hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde birçok ilde kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek. Meteoroloji verilerine göre, özellikle Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi Doğu Anadolu illerinde kuvvetli kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Sivas, Kayseri, Yozgat ve Çankırı hattında gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı geçişleri görülecek. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde; Bolu (Kartalkaya), Kocaeli (Kartepe) ve Bursa (Uludağ) gibi noktalarda kar yağışının etkili olacağı, yüksek geçitlerde ise ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BAHAR HAVASI NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgasının etkisiyle Nisan ayının ortasında kış şartlarını yeniden yaşayan Türkiye'de, bahar havasının geri dönüşü için gözler haftanın ikinci yarısına çevrildi. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkları 10-15 derece birden düşüren bu sistemin hafta sonuna doğru etkisini yitirmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. Özellikle 15 Nisan ve sonrasında yurdun batı kesimlerinden başlayarak termometrelerin yeniden 16-20 derece bandına çıkacağı ve güneşli günlerin kademeli olarak geri geleceği tahmin ediliyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde gece ayazlarının bir süre daha devam edebileceği belirtilerek, kalıcı bir bahar sıcaklığı için Nisan ayının son haftasının işaret edildiği vurgulanıyor.

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Balkanlar üzerinden gelen ve tüm yurdu etkisi altına alması beklenen yağışlı sistemin, hafta ortasından itibaren yaklaşık 4 gün boyunca etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, çarşamba günü Marmara Bölgesi'nden giriş yapan yağışlar, perşembe ve cuma günleri iç ve doğu kesimlere yayılarak şiddetini artıracak. Hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde aralıklarla devam edecek olan sağanak ve kar yağışlarının, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak etkisini kaybetmesi ve pazar günü yurdu tamamen terk etmesi bekleniyor.

KRİTİK UYARILAR

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında yağış ve sıcaklık değişimlerine bağlı çığ riski bulunuyor. Dik yamaçlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Zirai Don: İç ve Doğu Anadolu'daki çiftçilerin, özellikle gece saatlerinde eksi 7 dereceye kadar ineceği tahmin edilen sıcaklıklara karşı önlem alması büyük önem taşıyor.

Sel ve Su Baskını: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle dere yataklarından uzak durulması tavsiye ediliyor.

Ulaşımda Aksaklık: Kar yağışı ve buzlanma ihtimaline karşı sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurması, yüksek geçitlerde ekstra tedbirli olunması öneriliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

6 NİSAN PAZARTESİ: BAHAR GÜNEŞİ VE YEREL SAĞANAKLAR

Haftanın ilk gününde Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. İstanbul civarında sabah saatlerinde sis görülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Batı illerinde sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişirken, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde gece sıcaklıkları hala sıfırın altında 5 dereceye kadar düşüyor.

7 NİSAN SALI: YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Salı günü güneşli hava etkisini biraz kaybederek yerini bulutlanmaya bırakıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu genelinde yağmur geçişleri başlıyor. İç Anadolu'da puslu bir hava hakimken, güney bölgelerde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarda henüz büyük bir düşüş yaşanmasa da gökyüzündeki kapalılık artıyor. Erzurum ve Kars çevresinde yağışlar yağmur şeklinde görülürken, batıda sıcaklıklar 20 derece sınırında kalmaya devam ediyor.

8 NİSAN ÇARŞAMBA: SERİNLEME VE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının sinyalleri görülmeye başlıyor. Ülkenin neredeyse tamamı yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar geniş alanlara yayılırken, Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında (Ardahan çevresi) karla karışık yağmur emareleri başlıyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde birkaç derece düşüş göstererek 13 ile 15 derece seviyelerine geriliyor. Güneyde ise gök gürültülü sağanaklar devam ediyor.

9 NİSAN PERŞEMBE: KAR YAĞIŞI KAPIDA

Perşembe günü sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanıyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşüyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava, İç Anadolu'da da sıcaklıkları tek haneli rakamlara çekiyor; Ankara çevresinde termometreler gece sıfır dereceyi gösteriyor. Batı bölgelerde ise sağanak yağışlar devam ederken, sıcaklıklar İstanbul'da 13, İzmir'de ise 16 derece civarına kadar çekiliyor.

10 NİSAN CUMA: KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Haftanın son gününde soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alıyor. Doğu Anadolu'nun tamamı, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Çankırı, Kastamonu çevresi) kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde sıfırın altında 7 dereceye kadar gerileyerek zirai don riskini beraberinde getiriyor. Batıda ise yağmurlu ve oldukça serin bir hava hakim; sıcaklıklar nisan ayı ortalamalarının altına düşerek kış günlerini andırıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00): PUSLU BAŞLANGIÇ VE ÇIĞ UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinde yurdun büyük bir bölümünde puslu ve yer yer sisli bir hava hakim. Özellikle Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde görüş mesafesi kısıtlanıyor. Gökyüzü parçalı bulutlu bir görünüm sergilerken, Karadeniz'in doğu kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun en güney ucunda yerel yağış geçişleri görülüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında "çığ tehlikesi" uyarısı sabahın ilk saatlerinden itibaren geçerliliğini koruyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00): GÜNEY VE DOĞU HATTINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Öğle saatlerinden itibaren hava hareketliliği artıyor. Ege'nin iç kesimlerinden başlayarak Akdeniz Bölgesi (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur çevresi) ve İç Anadolu'nun güneyine kadar uzanan geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde (Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman hattı) yağışlar kuvvetleniyor. Çığ riski bu saatlerde Doğu Karadeniz hattından Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru genişleyerek devam ediyor. Batı ve kuzey kıyılarında ise güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00): YAĞIŞLAR GÜNEYE ÇEKİLİYOR

Akşam saatlerine gelindiğinde iç kesimlerdeki yağışlı sistem etkisini yitirerek daha çok Akdeniz kıyı şeridine hapsoluyor. Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Yurdun geri kalanında bulutlar dağılmaya başlarken, gökyüzü az bulutlu ve açık bir hal alıyor. Ancak çığ tehlikesi uyarısı, özellikle gece saatlerindeki sıcaklık değişimleri nedeniyle Doğu Anadolu'nun sarp bölgelerinde ciddiyetini korumaya devam ediyor.

GECE (00:00 - 06:00): SİS YENİDEN ETKİLİ VE YEREL YAĞIŞLAR

7 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde hava soğumaya başlarken İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da pus ve sis hadiseleri yeniden yoğunlaşıyor. Güneydoğu Anadolu'nun merkezinde (Diyarbakır, Mardin çevresi) ve Hatay dolaylarında hafif yağış geçişleri görülüyor. Gökyüzü genel olarak parçalı bulutlu kalırken, özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Van, Hakkari hattı) çığ riski gece boyunca en üst seviyede seyretmeye devam ediyor. Sürücülerin gece saatlerinde görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı