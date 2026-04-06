MGM’den 5 günlük hava durumu tahmini! Balkanlar’dan soğuk geliyor! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! O illerde kar ve don uyarısı

BAHAR HAVASI NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgasının etkisiyle Nisan ayının ortasında kış şartlarını yeniden yaşayan Türkiye'de, bahar havasının geri dönüşü için gözler haftanın ikinci yarısına çevrildi. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkları 10-15 derece birden düşüren bu sistemin hafta sonuna doğru etkisini yitirmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. Özellikle 15 Nisan ve sonrasında yurdun batı kesimlerinden başlayarak termometrelerin yeniden 16-20 derece bandına çıkacağı ve güneşli günlerin kademeli olarak geri geleceği tahmin ediliyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde gece ayazlarının bir süre daha devam edebileceği belirtilerek, kalıcı bir bahar sıcaklığı için Nisan ayının son haftasının işaret edildiği vurgulanıyor.