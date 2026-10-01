MHK soruşturmasında flaş gelişme: Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK’ya ağır iddialar! "Liste dışı bırakılarak mağdur edildik"

"HAKEME DÜŞÜK NOT VERSİN" TALİMATI

Gizlenci, daha sonra dönemin Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan ve Trabzonspor kongre üyesi olduğunu belirttiği Hikmet Öksüzoğlu'nun kendisine yönelik bir talepte bulunduğunu iddia etti. Öksüzoğlu'nun İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok kızgın ve sinirli olduğunu ve bu nedenle kendisine "Hakeme düşük not versin" dediğini söyleyen Gizlenci, ise bu talebi yerine getirmeyeceğini ve kendi değerlendirmesine göre raporlama yapacağını söylediğini kaydetti.Gizlenci, yıllar sonra liste dışı bırakılmasını bu karşılaşmalardaki görevleriyle ilişkilendirdiğini öne sürdü.