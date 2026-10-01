MHK soruşturmasında flaş gelişme: Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK’ya ağır iddialar! "Liste dışı bırakılarak mağdur edildik"

Merkez Hakem Kuruluna yönelim yürütülen soruşturmada eski Süper Lig hakem ve gözlemcileri Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun, verdikleri ifadelerde görevlerine son verilme sürecini anlatarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik çeşitli iddialarda bulundu. İfadelerde, sezon öncesinde ilan edilen listelerin kısa süre sonra değiştirildiği, bazı hakem ve gözlemcilerin herhangi bir gerekçe gösterilmeden liste dışı bırakıldığı öne sürüldü. Hacıosmanoğlu'nun geçmişte Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde yaşanan bazı maçlara ilişkin iddialar da yer aldı.