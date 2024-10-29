Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael Wollenberg, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye gelen ve karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpışan şef Michael Wollenberg, akciğerlerinde yırtık, travmatik beyin hasarı ve çeşitli kırıklarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki Wollenberg, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.