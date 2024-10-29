Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael Wollenberg, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye gelen ve karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpışan şef Michael Wollenberg, akciğerlerinde yırtık, travmatik beyin hasarı ve çeşitli kırıklarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki Wollenberg, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KARAVAN ŞOFÖRÜ VE 2 KÖPEĞİ SAĞ KURTULDU Karavanın şoförünün ise kazadan sağ olarak kurtulduğu açıklandı. Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de sağ kurtulduğu açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KIBRIS'A TAŞINMA PLANI VARDI Wollenberg kısa süre önce Wattkorn adlı restoranını satmıştı. Hamburger Abendblatt gazetesine göre elde ettiği parayı Kıbrıs'ta emekliliği için kullanacaktı. DÜNYANIN EN İYİ BALIK ŞEFİ SEÇİLMİŞTİ Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki 'Michelin' yıldızına layık görülen 'Insel' gece kulübündeki 'Amadeus' restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki 'Marinas', Volksdorf'taki 'Eichenkrug' ve Langenhorn'daki 'Marlin' ve 'Wattkorn'du.