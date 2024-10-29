Trend Galeri Trend Yaşam

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

Michelin yıldızlına sahip olan ve 'Dünyanın en iyi balık şefi' olarak kabul edilen 60 yaşındaki Michael Wollenberg, geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye geldi. Kiraladığı karavanı kamyonetle çarpışan Wollenberg hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 29.10.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:18
Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael Wollenberg, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye gelen ve karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpışan şef Michael Wollenberg, akciğerlerinde yırtık, travmatik beyin hasarı ve çeşitli kırıklarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki Wollenberg, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

KARAVAN ŞOFÖRÜ VE 2 KÖPEĞİ SAĞ KURTULDU

Karavanın şoförünün ise kazadan sağ olarak kurtulduğu açıklandı. Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de sağ kurtulduğu açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

KIBRIS'A TAŞINMA PLANI VARDI

Wollenberg kısa süre önce Wattkorn adlı restoranını satmıştı. Hamburger Abendblatt gazetesine göre elde ettiği parayı Kıbrıs'ta emekliliği için kullanacaktı.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Michael Wollenberg Türkiye’de öldü: Karavanıyla kafa kafaya çarpıştı!

DÜNYANIN EN İYİ BALIK ŞEFİ SEÇİLMİŞTİ

Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

SON DAKİKA SON DAKİKA