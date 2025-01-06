Mide gerdirme ameliyatı oldu: Kabusu yaşadı! " Doktor: "Çürümüş burası kokuyor!"

TEDAVİNİN HAFTALIK MALİYETİ 10 BİN TL

Müvekkil yaşamış olduğu bu üzücü durum neticesinde ameliyat olduğu hastanede 17 gün yatarak tedavi görmüştür. Müvekkile hücre yenileyici ozon tedavisi yapılmasının uygun olacağına karar verilmiş olup, ozon tedavisine başlanmıştır. Ancak bu tedavinin 1 yıl sürmesi gerektiği kendisine söylenmiş ve bu ozon tedavisi için kendisinden hastane tarafından ekstra yüksek ücret talep edilmiştir. Müvekkil her gün evine getirilen bir cihaz ile özel bir tedavi olmaktadır. Bu tedaviye ilişkin haftalık 10 bin TL ödeme yapmaktadır. Ayrıca müvekkilim her hafta ozon tedavisi görmektedir. Bundan başka karın bölgesine vaks tedavisi yapılmaktadır. Müvekkil bu tedavileri 1 yıl boyunca görecek olup ciddi bir maddi zararı mevcuttur. "Dilekçede, hastane ve operasyonu yapan doktorun 500 bin maddi, 1 milyon TL de manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi.