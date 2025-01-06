Mide gerdirme ameliyatı oldu: Kabusu yaşadı! " Doktor: "Çürümüş burası kokuyor!"

Akılalmaz olay İstanbul'da meydana geldi. Karın germe ameliyatı olan Yasemin Kırkıncıoğlu'nun karnı 4.günden sonra çürümeye başladı. Doktoruna bu durumu iletmesi üzerine acilen hastaneye gitmesi söylenen Yasemin Kırkıncıoğlu yaşadığı ağrılar sebebiyle yürüyemez hale geldi. Bunun üzerine doktor tarafından evine ambulans göndererek hastaneye sevki sağlandı. Doktorun da "Çürümüş burası kokuyor" dediğini aktaran kadın, bir yıl sürecek bu tedavinin ücretini karşılamayı reddeden doktor ve hastaneden davacı oldu.