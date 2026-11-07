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Mikroplara karşı kalkan olan 10 besin! Uzm.Dyt Selahattin Dönmez açıkladı: Vücudun savunmasını destekliyor
Mikroplara karşı kalkan olan 10 besin! Uzm.Dyt Selahattin Dönmez açıkladı: Vücudun savunmasını destekliyor
Sonbaharda azalan güneş ışığı, değişen hava sıcaklıkları ve biyolojik ritimdeki farklılıklar bağışıklık sistemini etkiliyor. Hastalıklara karşı vücudun savunmasını desteklemek için doğru beslenme önem kazanırken, soframızdaki 10 doğal besin içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla bağışıklığımıza fayda sağlıyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 08:56