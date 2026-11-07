Mikroplara karşı kalkan olan 10 besin! Uzm.Dyt Selahattin Dönmez açıkladı: Vücudun savunmasını destekliyor

TOKLUK HİSSİ BEDENİN İYİ ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİR

Tok kalmak sağlıklı bir beden ve zinde bir zihin için çok önemli. Tokluk bir insanın hasta olmadığını ve bedeninin iyi çalıştığını gösterir. Tokluk bir öğünde aşırı yeme sonrası midenin şişmesi değil doğru miktarda ve tok kalmayı sağlayan besinlerden oluşan öğün planlayarak elde edilen histir. Zayıflama sürecinde tok kalmak oldukça önemlidir. Diyet yaparken bu önerdiğim kombinasyonları yapmanız tok kalarak zayıflamanız için değerlidir.