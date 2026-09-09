Milli antrenör Funda Bakış göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Çantamdaki çakıyı çıkarıp…’

'KAÇTIM FUNDA KOVALADI'

Zehra G., "Biz Erhan ve Ahmet ile birlikte Funda'yı beklemek üzere yakınlardaki bir kafeye gittik. Biz giderken Muhammed Fatih, 'Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım' dedi. Biz kafede otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Serkan yanımıza gelerek bizi dışarıya davet etti. Erhan ile birlikte Funda'nın yanına gittik. Serkan konunun ne olduğunu sordu. Ben de Funda'nın bana borcu olduğunu, onun için geldiğimizi söyledim. Bunun üzerine Funda bana tekme attı. Akabinde Erhan'a da tekme attı. Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan'ın Erhan'ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı. Bu sırada ben Funda ile ben göz göze geldim. Funda bana, 'Seni bitireceğim' dedi. Ben de Funda'nın saldırgan olduğunu ve benden güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı" dedi.