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Milli antrenör Funda Bakış göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Çantamdaki çakıyı çıkarıp…’
Milli antrenör Funda Bakış göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Çantamdaki çakıyı çıkarıp…’
Sancaktepe'de milli cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış, eski çalışanı tarafından göğsünden bıçaklanarak canice katledilmişti. Katil zanlısı 21 yaşındaki Zehra G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesinde korkunç cinayeti satır satır anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:46