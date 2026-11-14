Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

2026-2027 sezonunda kasım ayı milli maç takvimi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara futbolseverlerin gündeminde. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin maç takvimi devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları lig heyecanının yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor.
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Tarih
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Saat
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Karşılaşma
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21 Kasım Cumartesi
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13.30
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Gençlerbirliği - Gaziantep FK
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21 Kasım Cumartesi
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16.00
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Amed SF - Çaykur Rizespor
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21 Kasım Cumartesi
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16.00
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Galatasaray - Samsunspor
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21 Kasım Cumartesi
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19.00
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Kocaelispor - Fenerbahçe
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22 Kasım Pazar
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13.30
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Erzurumspor FK - Göztepe
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22 Kasım Pazar
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16.00
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Kasımpaşa - Alanyaspor
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22 Kasım Pazar
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16.00
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Konyaspor - Beşiktaş
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22 Kasım Pazar
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19.00
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Trabzonspor - Eyüpspor
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23 Kasım Pazartesi
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20.00
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Başakşehir - Çorum FK