Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre milli ara 9 Kasım'da başladı. Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmalarıyla birlikte futbol heyecanı yeniden başlayacak. Fransa-Türkiye karşılaşmasının tarihi, maç saati ve milli ara sonrası Süper Lig fikstürü de belli oldu.