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Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

2026-2027 sezonunda kasım ayı milli maç takvimi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara futbolseverlerin gündeminde. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin maç takvimi devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları lig heyecanının yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor.

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Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:30
Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre milli ara 9 Kasım'da başladı. Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmalarıyla birlikte futbol heyecanı yeniden başlayacak. Fransa-Türkiye karşılaşmasının tarihi, maç saati ve milli ara sonrası Süper Lig fikstürü de belli oldu.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılının kasım ayındaki milli maç arası 9 Kasım Pazartesi günü başladı. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre 9 gün sürecek ara, 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından futbolcular kulüplerine dönecek. Süper Lig'de takımlar 12. hafta mücadeleleri için yeniden sahaya çıkacak.

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Fransa-Türkiye maçının bilgileri şöyle:

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45 (TSİ)

Stadyum: Matmut Atlantique

Şehir: Bordeaux, Fransa

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup

Karşılaşma, Türkiye'nin grup aşamasındaki altıncı ve son maçı olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasındaki ilk karşılaşmalar 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. 12. hafta heyecanı 21-23 Kasım tarihleri arasında yaşanacak.

Milli ara sonrası Süper Lig 12. hafta maç programı şöyle:

Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fransa-Türkiye maç tarihi belli oldu

Tarih

Saat

Karşılaşma

21 Kasım Cumartesi

13.30

Gençlerbirliği - Gaziantep FK

21 Kasım Cumartesi

16.00

Amed SF - Çaykur Rizespor

21 Kasım Cumartesi

16.00

Galatasaray - Samsunspor

21 Kasım Cumartesi

19.00

Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar

13.30

Erzurumspor FK - Göztepe

22 Kasım Pazar

16.00

Kasımpaşa - Alanyaspor

22 Kasım Pazar

16.00

Konyaspor - Beşiktaş

22 Kasım Pazar

19.00

Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi

20.00

Başakşehir - Çorum FK
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör