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Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!
Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!
Datça'da eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), 8 Eylül'de gece saatlerinde çarparak öldüren alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) mahkeme kararıyla hakkında tahliye dilmesine basketbolseverler tepki gösterildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılırken Karaman'ın hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:21