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Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Datça'da eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), 8 Eylül'de gece saatlerinde çarparak öldüren alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) mahkeme kararıyla hakkında tahliye dilmesine basketbolseverler tepki gösterildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaman'a çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılırken Karaman'ın hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:21
Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan (34), Muğla'nın Datça'ya taşınmıştı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden gece yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, 8 Eylül'de saat 2:30 sıralarında İnşaat Mühendisi Emre Ali Önder'in (30) kullandığı otomobil çarptı. Karaman ağır yaralandı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, kazadan 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Önder'in 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Önder, çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli basketbolcu İlkan Karaman feci kazada can vermişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı!

Milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan Önder'in ifadesi ortaya çıktı. Önder, "Ben akşam kendi ikametimde 2 adet normalden daha yüksek alkol oranına sahip olan bira içmiştim.

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