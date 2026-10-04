Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den samimi açıklama! "Beklentiyi yaratan karşılamaya da gönüllü olmalı"

PROFESYONEL BOKS HEP AKLIMDA

- Los Angeles 2028'den sonra da ringde Busenaz Sürmeneli'yi görecek miyiz? Kariyer planlarınızdan bahseder misiniz?

- Profesyonel boksa geçiş yapmak her zaman aklımın bir köşesinde. Niyetlendiğim zamanlar oldu, yurt dışında bu işi en iyi yapan profesyonellerle görüşmelerim oldu. Bilmiyorum neden bir türlü nasip olmadı. Demek ki burada daha yapacağım işler var ama profesyonel boks hep aklımın bir köşesinde. Oraya ait olduğumu orada da güzel işler çıkarabileceğimi hissediyorum. Yine de odağı dağıtmamak lazım Los Angeles'ı atlatalım sonra bakacağız artık.



CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğunun ardından sizi arayıp "İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum" dedi. Bu konuşmada siz neler hissettiniz?

- Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seven, sporun içinden gelen biri. Kendisi takip ediyor, edemese kurmaylarına takip ettiriyor. Voleybolda şampiyon oluyoruz, hemen arıyor, boksta şampiyon oluyoruz, hemen arıyor. Makamına davet ediyor, kıymet veriyor. Bakanlığımız da federasyonumuz da hep yanımızda. Ülkesi, devleti tarafından sahiplenilmek güzel bir duygu. Çok güven verici, sağ olsun. Biz de ülkemizi onurlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.