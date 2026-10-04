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Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den samimi açıklama! 'Beklentiyi yaratan karşılamaya da gönüllü olmalı'
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den samimi açıklama! "Beklentiyi yaratan karşılamaya da gönüllü olmalı"
Olimpiyat, üç dünya, iki Avrupa şampiyonluğu... Busenaz Sürmeneli kazandıkça çıtayı öyle yükseltti ki, artık ringden altın madalyasız ayrılması sürpriz sayılıyor. O da bu baskının farkında: "Bir kere kürsünün en tepesini tadınca daha azı ne sizi ne de diğer insanları tatmin ediyor. Beklentiyi oluşturan kişi, beklentiyi karşılamaya da gönüllü olmalı"
Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 09:51