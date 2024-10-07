MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde, A Milli Futbol takımımız 3. maçına çıkacak. Fikstürde çıktığı iki maçtan birinde berabere kalan ay yıldızlı ekip, diğer maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Türkiye - Karadağ arsında gerçekleşecek mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maç takvimi!

Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:53