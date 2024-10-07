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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde, A Milli Futbol takımımız 3. maçına çıkacak. Fikstürde çıktığı iki maçtan birinde berabere kalan ay yıldızlı ekip, diğer maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Türkiye - Karadağ arsında gerçekleşecek mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maç takvimi!

Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:53
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta. Montella yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleye devam eden ay yıldızlı ekip, Karadağ karşısında puan alarak başarılı bir seri yakalamak istiyor. Kırmızı beyazlılar, B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler deplasmanından beraberlikle dönerken İzlanda'yı mağlup etmeyi bildi. Gözler Millilerin sıradaki karşılaşmasına çevrildi. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi ve tarihleri!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta bulunan Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Galler ve İzlanda maçlarından dört puanla çıkan milliler, Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin rakibi Karadağ ise henüz grupta henüz puanla tanışamadı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki bu sezon üçüncü karşılaşması TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Türkiye - Karadağ mücadelesi şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

  • 11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
  • 14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
  • 16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
  • 19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi - Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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